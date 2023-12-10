Umuttepe Cami ve Otoparkı’nda çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal alanların yapımına devam ediyor. Kocaeli’ne; kültür merkezleri, spor tesisleri, eğlence ve dinlence alanları yapan Büyükşehir, vatandaşların ibadetlerini rahatça yapabilecekleri alanları da şehre kazandırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesinde inşasına başladığı Umuttepe Cami ve Otoparkı’nda çalışmalarını sürdürüyor.

FORE KAZIK İMALATLARI DEVAM EDİYOR

Aynı anda 5 bin kişinin ibadet edebileceği Umuttepe Camii ve Otoparkı projesinde zemin iyileştirme fore kazık imalatları devam ediyor. Projede aynı zamanda yatay ankraj imalatları da başladı. Umuttepe Camii ve Otoparkı projesi tamamlandığında vatandaşlar rahatlıkla dini vecibelerini yerine getirebilecek.

5 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDECEK

Umuttepe Cami ve Otoparkı için 20 bin metrekare alan üzerinde çalışma gerçekleştiriliyor. Camide 3 bini kapalı 2 bini açık olmak üzere aynı anda 5 bin kişi ibadet edebilecek.

374 ARAÇLIK OTOPARK

Caminin altında vatandaşların kullanabileceği sosyal alanlar da yer alacak. Bu kapsamda caminin bodrum 3 ve bodrum 2 katlarında 374 araçlık otopark olacak. Bodrum 1 katındaki 4 bin 600 metrekarelik alanda ise yemekhane, tuvalet, çalışma ofisi ve kitap kafe gibi diğer sosyal mekanlar vatandaşlara hizmet verecek. Proje dahilinde zemin katta şadırvan yer alacak.