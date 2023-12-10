Yolcu yok ama personel sayısı artıyor!

Milyonlarca lira harcanarak yapılan ve hiç yolcu ve seferin olmadığı havaalanlarında personel sayıları artıyor. Yatırımların devam ettiği atıl havalimanlarına ilişkin tartışmalar da sürüyor. Uşak, Gökçeada, Kocaeli, Balıkesir havalimanları para yutuyor. Benzer tablo Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nda da görüldü. Sanayinin başkenti sayılan ve 2 milyon nüfusa sahip Kocaeli’nde 2018 yılından bu yana 5 yıldır hiçbir uçuş gerçekleşmezken personel sayısı 78’den 92’ye çıkarıldı. daha önce Deniz Kuvvetlerine ait olan ve 8 milyon ek yatırımla 2011 yılında sivil havacılığa açılan Kocaeli Cengiz Topel’in 5 yıldır âtıl bırakıldı. CHP’li Sarıgül, yatırımların dışında bir de garantili havaalanları ile tüm bu faturaların millete çıkarıldığını söyledi.

PERSONEL SAYISI

Kocaeli Havalimanı - 92

Gökçeada Havalimanı - 44

Rize - Artvin Havalimanı - 80