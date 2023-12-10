10 Ara 2023 - 09:39- Gündem G:

Yolcu yok ama personel sayısı artıyor!

Hiç yolcu trafiği olmayan Uşak, Gökçeada, Kocaeli, Balıkesir havalimanlarında personel sayısının arttığı öğrenildi.
Yolcu yok ama personel sayısı artıyor! mask

Milyonlarca lira harcanarak yapılan ve hiç yolcu ve seferin olmadığı havaalanlarında personel sayıları artıyor. Yatırımların devam ettiği atıl havalimanlarına ilişkin tartışmalar da sürüyor. Uşak, Gökçeada, Kocaeli, Balıkesir havalimanları para yutuyor. Benzer tablo Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nda da görüldü. Sanayinin başkenti sayılan ve 2 milyon nüfusa sahip Kocaeli’nde 2018 yılından bu yana 5 yıldır hiçbir uçuş gerçekleşmezken personel sayısı 78’den 92’ye çıkarıldı. daha önce Deniz Kuvvetlerine ait olan ve 8 milyon ek yatırımla 2011 yılında sivil havacılığa açılan Kocaeli Cengiz Topel’in 5 yıldır âtıl bırakıldı. CHP’li Sarıgül, yatırımların dışında bir de garantili havaalanları ile tüm bu faturaların millete çıkarıldığını söyledi.  

PERSONEL SAYISI 

Kocaeli Havalimanı - 92 

Gökçeada Havalimanı - 44 

Rize - Artvin Havalimanı - 80 

# kocaeli cengiz topel, chp, Para

10 Ara 2023 - 09:39 - Gündem

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Yorumlar

(5)
05

Serdar - Ve bu millet bunu gördüğü halde kafasını kuma gömüyor burda yine havalimanı var geçen gün basına sızan olmayan havalimanına müdür atandığı görüldü çünkü yandaş rant peşinde basın satılmış haber bile yapılmıyor ülkeyi parça parça sömürüyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Aralık 10:36
04

AK - Zaten bu havalimanlarının yapılış amacıda kadrolaşma için değilmiydi,yani herşey amaca uygun ilerliyor burada sorun ne anlamadım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Aralık 10:31
02

Osmann - Gidin bakın hepsi, yandaş yalama ve akraba yakınıdır. İşinin ehli olmayan bir sürü boş insan topluluğu çalışıyor görünen ama hiç bir işe yaramayan günahkar....

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 10 Aralık 09:58
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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