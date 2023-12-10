Arazide yapılan çalışmaları yerinde incelemeye ayrı bir önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Projesinde çalışmalarla ilgili proje alanında detaylı bilgi aldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın eşlik ettiği Başkan Büyükakın, ‘’Köseköy koridoruna ayrı bir önem veriyoruz. Projemiz tamamlandığında Kocaeli Stadına güvenli ve konforlu ulaşımın yanı sıra konut ve ticari alanlara da ulaşım rahatlayacak ve kolaylaşacak” dedi.

30 METRE GENİŞLİKTE DUBLE YOL

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Projesi kapsamında TEM Otoyolu üzerinde yapılacak köprü için fore kazıklar çakılmaya başlandı. 78 adet fore kazık çakılacak TEM Otoyolu köprüsünde çalışmalar sürüyor. TEM Otoyolu üzerindeki menfez yıkılarak 2x2 ulaşımını sağlayacak köprü yapılıyor. D-100 Karayolundan TEM Otoyoluna bağlanan yolun genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde 1 adet, Tem Otoyolu üzerinde 1 adet ve Yirim Dere üzerinde 1 adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü; D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi yapılıyor. Proje kapsamında bağlantı yolları dahil 13 km uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Yeni yol için 71 bin ton asfaltlama yapılacak.