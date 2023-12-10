Çayırova Belediyesi, Bornova Belediyesi KSK’yı mağlup etti

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 14. haftasında kendisiyle aynı puanda bulunan Bornova Belediyesi KSK’yı evinde konuk etti. Baş antrenör Enes Akdilek’in öncülüğünde maça Phill Greene, Sebo Can Göndür, Tolga Kaan Birer ,Ercan Bayrak ve Diante Watkins beşiyle başlayan Çayırova, ilk periyotta etkili bir oyun ortaya koyarak periyodu 21-15 önde kapadı. Maçın ikinci çeyreğinde savunmada ve hücumda sahaya istediklerini daha fazla yansıtan Bornova Belediyesi KSK, 6 sayılık farkı kapatarak devreye 41-45 önde girdi.



Üçüncü çeyrekte de istediği oyunu bir türlü sahaya koyamayan Çayırova Belediyesi, bir ara 14 sayı geriye düştüğü karşılaşmanın son çeyreğine 65-74 geride girdi. Son çeyrekte Phill Greene, Eray Büyükcangaz ve Diante Watkins’in üçlükleriyle farkı kapatarak son 5 dakikada 82-80 öne geçen Çayırova Belediyesi, maçın geri kalanında bulduğu dış şutlar ve yakaladığı seyirci desteğiyle maçı 95-89 kazanmayı bildi. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 27, 8 ribaunt 8 asistlik performansıyla Diante Watkins olurken, Phill Greene’in 21, Oğuz Savaş ve İlkan Karaman’ın 10’ar sayısı galibiyette kritik rol oynadı.



Üst üste üçüncü galibiyetini alan Çayırova Belediyesi’nde teknik heyet ve oyuncular maç sonunda büyük sevinç yaşarken, galibiyetten dolayı takımı kutlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Tebrikler bizim takım, Bornova Belediyesi’ni sahamızda 95-89 yenerek yolumuza devam ediyoruz” dedi. Çayırova Belediyesi, bir sonraki maçında yine kendi evinde 17 Aralık Pazar günü Ankaragücü’nü konuk edecek.