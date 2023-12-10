Zonguldak'ta heyelanlar: 21 yaralı var, anne-oğul kayıp

Zonguldak’ta etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldi.Sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Evde yaşayan anne Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a ulaşılamadı. Ekipler, anne ve oğlun yakınlarından da dışarıda olup olmadıklarına dair bilgi alamadı.Anne ve oğlunun heyelan altında kalıp yıkılan evin içinde olma ihtimaline karşı arama- kurtarma çalışması başlatıldı, çevrede de güvenlik önlemi alındı.

21 YARALI

Arama- kurtarma çalışmaları yapılırken ikinci heyelan meydana geldi. Kurtarma çalışmalarını yürüten ekip, toprak altında kaldı ve 21 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Heyelanın yaşandığı bölgedeki tüm vatandaşlar, tehlike sebebiyle alandan uzaklaştırıldı.Ekipler, göçük altında kaldığı belirtilen anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD’DAN BİLGİLENDİRME

AFAD, heyelanlarla ilgili olarak şu bilgilendirmeyi yaptı:

- “Zonguldak 9 Aralık 2023 saat 20.00 sıralarında, Asma mahallesi Tulumbaüstü sokakta bulunan iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüştür. Göçük altında kalan iki vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına süratle başlanmış olup, çalışmalarda AFAD, Jandarma, madenci, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri görev almaktadır.

- Arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir heyelan meydana gelmiş ve ekiplerimizden 21 personel göçük altında kalmıştır. Göçük altında kalan personellerimiz kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Yaralı personelimize Allah'tan acil şifalar dileriz.

-Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ankara, Sakarya, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar, Düzce, Çorum, Karabük AFAD il ekiplerimizden Arama Kurtarma Personelimiz, araç ile çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir.”

VALİ: HEYELAN BÖLGESİ ÇOK SIKINTILI

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, ilk heyelanda yıkılan tek katlı müstakil evin bulunduğu bölgede ekiplerin çalışması sırasında meydana gelen ikinci toprak kaymasında 21 kişinin yaralı kurtarıldığını söyledi.

İlk heyelanda iki kişinin yıkılan evin enkazı altında kaldığını aktaran Hacıbektaşoğlu, "Heyelan bölgesi çok sıkıntılı olduğu için arkadaşlarımız orada yine bakıyorlar, gözetliyorlar ikinci heyelana maruz kalan var mı yok mu diye her ihtimale karşı. İlk heyelanda kalanlar dışında heyelan altında kimse olmadığını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, bölgenin riskli olduğunu vurgulayarak, "Oranının emniyeti alınmadan oraya müdahale edilmez. Emniyetli bir şekilde müdahale edilecek. İkinci heyelandan sonra bütün mahalle, orada çok fazla sayıda ekibimiz vardı, onlar tahliye edildi. Şu anda orada ekiplerimiz takip ediyorlar. Çalışma imkanı olduğu anda çalışmalar devam ediyor, devam edecek" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Zonguldak'ta meydana gelen heyelanlara ilişkin, "Hastaneye kaldırılan 21 yaralıdan 15'i ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi, 4'ünün Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor. Allah'a hamdolsun hayat tehlikesi olan arkadaşımız yok. Birinin ayağında kırık, diğerlerinde doku zedelenmesi var." dedi.

RİSK ALTINA OLAN 14 EV TAHLİYE EDİLDİ

Zonguldak bölgesinde 48 saattir yağmurun aralıksız devam ettiğini, metrekareye şu ana kadar 87 kilogram yağmur yağdığını Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden öğrendiklerini aktaran Karaloğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah sabah ilk ışıkla beraber arama kurtarma faaliyetlerine devam edeceğiz ve Perihan Çakar ve Sait Çakar isimli iki vatandaşımızı da o bölgeden alırız diye temenni ediyoruz. Bölgede risk altında olan 14 evimiz de tahliye edildi. Bu 14 evden 42 vatandaşımız çıkarıldı."

ARAMA FAALİYETLERİ YENİDEN BAŞLADI



Zonguldak'ta heyelan yaşanan bölgede enkaz altında kalan anne ve oğlunun bulunması için arama çalışmalarına yeniden başlandı.