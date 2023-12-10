Türk’ten Türk’e tam destek!

AKIN DÖVÜŞ ARENASI GURURLA SUNAR

Kalıntaş Restaurant’da düzenlenen akşam yemeği davetine Soytürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Soytürk’ün yanı sıra, Profesyonel Dünya Ağır Siklet Kick Boks Şampiyonu ve Akın Dövüş Arenası Organizatörü Sami Akın, Fetih 1453 Spor Kulübü Başkanı Uluslararası Profesyonel Hakem ve Milli Takım Antrenörü Yılmaz Uyanık, Kick Boks Türkiye ve Profesyonel Dünya Şampiyonu Şeymanur Tok, Kick Boks Türkiye Şampiyonu, Avrupa ve Dünya Kupası İkincisi Doğukan Özden, sinema oyuncusu Yücel Tok, Gebze Fetih 1453 spor kulüp başkan yardımcısı Ali Ercan , Gebze Fetih 1453 spor kulüp antrenörü Harun Çiftçi ve iş insanı Ferdi Sevim katıldı.

TUĞÇE’NİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Başarılı sporculara destek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Soytürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Soytürk, “Tuğçe, başarıları ile bizleri gururlandırıyor. Bizler Soytürk İnşaat olarak her zaman bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Tuğçe’nin yanındayız. Kick Boks Organizasyonlarda büyük emek veren Sami Akın ve Yılmaz Uyanık hocamızın bu akşam burada olması bizleri onurlandırdı. Kendilerine de teşekkür ediyorum” dedi.

8 MART’DA KADINLARA ÖZEL ŞAMPİYONA

Profesyonel Dünya Ağır Siklet Kick Boks Şampiyonu ve Akın Dövüş Arenası Organizatör Sami Akın, Tuğçe Fedakartürk’e destekleri için Murat Soytürk’e teşekkür ederek konuşmasına başladı. Gebze’de 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel çok önemli bir organizasyon yapmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Sami Akın, “Hem spor camiası ve hem de iş camiası adına, ulusal bir TV kanalında canlı yayınlanacak şekilde güzel bir organizasyona Gebze’de imza atmak istiyoruz. Organizasyonda, Gebzeli sporcular uluslararası arenada önemli başarılara imza atan sporcular ile karşı karşıya getireceğiz. Bu proje, Türkiye’de ve Dünya’da ilk olacak bir proje. Büyük ses getireceğine inandığımız bu proje için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. Tuğçe Fedakartürk’ün örnek bir sporcu olduğunun da altını çizen Sami Akın, Tuğçe bugüne kadar önemli başarılara imza attı. Bundan sonrada önemli başarılara imza atacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

GEBZE’DE BİR İLK OLACAK

Fetih 1453 Spor Kulübü Başkanı Uluslararası Profesyonel Hakem ve Milli Takım Antrenörü Yılmaz Uyanık’ta Murat Soytürk’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Gebze’de 8 Mart’ta çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmak için girişimlerde bulunduklarını söyleyen Yılmaz Uyanık, Gebze’de böyle bir organizasyon yaparsak tarihe geçecek bir projeye imza atmış oluruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

FEDAKARTÜRK’TEN SOYTÜRK’E TEŞEKKÜR!

Murat Soytürk’e katkılarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kick Boks Avrupa ve Dünya şampiyonu Gebzeli milli sporcu Tuğçe Fedakartürk, “Sami Akın ve Yılmaz Uyanık hocamın ellerinde büyüdüm. Bana vermiş oldukları emeklerinden dolayı ellerinden öpüyorum. Sponsorluk desteğinden dolayı Soytürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Soytürk’e de çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2024 bizim yılımız olacak. Çok çalışıp önemli başarılara daha imza atmak istiyoruz. Takım arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” dedi. Burada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Kick Boks Türkiye ve Profesyonel Dünya Şampiyonu Şeymanur Tok, Murat Soytürk’e bu ortamı sağladığı için teşekkür etti. Programa katılan Şeymanur Tok’un babası ve aynı zamanda sinema oyunca Yücel Tok da Murat Soytürk’e katkılarından dolayı teşekkür ederek, bizler de her zaman yanındayız” dedi. Kick Boks Türkiye Şampiyonu, Avrupa ve Dünya Kupası İkincisi Doğukan Özden’de yaptığı konuşmada Murat Soytürk’e katkılarından dolayı teşekkür ederek, katılacağı turnuvalarda şampiyonluk sözü verdi.