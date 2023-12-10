Bitime iki hafta kala şampiyonluklarını ilan ettiler: 104-4

ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDİLDİ
Birçok spor branşında il, Türkiye ve Balkan derece ve madalyaları alan Körfezli sporcular Körfez İlçenin adeta parlayan güneşleri oldular. Futbol alt yapısı anlamında da büyük atılım ve gelişim içerisinde olan Körfez Gençlerbirliği SK son olarak alt yapıda U14 ve U16 Futbol takımları gruplarında sezonun bitmesine iki hafta kala şampiyonluklarını ilan etti.
104 GOL ATTILAR
Körfez U14 Futbol Takımı grubunda şimdiye kadar 14 maça çıkarken hiç mağlubiyet ve beraberlik almadan şampiyonluğunu ilan etti. Körfez U14 futbolcuları rakip filelere 104 gol atıp, kendi kalelerinde ise 4 gol gördüler.U16 Futbol Takımı sadece 2 gol yedi namağlup şampiyonluğu garantiledi.
SADECE 2 GOL YEDİLER
Diğer taraftan Körfez Gençlerbirliği U16 Futbol Takımı da yine ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi. U16 takımı da 11 galibiyet alırken hiç mağlubiyet ve beraberlik almadan 35 gol atıp, sadece 2 yiyerek şampiyonluğa uzandı. Bu sonuçlarla Körfez Gençlerbirliği SK U14 ve U16 Futbol takımları gruplarında çıkarak Türkiye Şampiyonası’na katılmak için playoff mücadelesi verecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.