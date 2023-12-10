Bitime iki hafta kala şampiyonluklarını ilan ettiler: 104-4

ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDİLDİ

Birçok spor branşında il, Türkiye ve Balkan derece ve madalyaları alan Körfezli sporcular Körfez İlçenin adeta parlayan güneşleri oldular. Futbol alt yapısı anlamında da büyük atılım ve gelişim içerisinde olan Körfez Gençlerbirliği SK son olarak alt yapıda U14 ve U16 Futbol takımları gruplarında sezonun bitmesine iki hafta kala şampiyonluklarını ilan etti.

104 GOL ATTILAR

Körfez U14 Futbol Takımı grubunda şimdiye kadar 14 maça çıkarken hiç mağlubiyet ve beraberlik almadan şampiyonluğunu ilan etti. Körfez U14 futbolcuları rakip filelere 104 gol atıp, kendi kalelerinde ise 4 gol gördüler.U16 Futbol Takımı sadece 2 gol yedi namağlup şampiyonluğu garantiledi.

SADECE 2 GOL YEDİLER

Diğer taraftan Körfez Gençlerbirliği U16 Futbol Takımı da yine ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi. U16 takımı da 11 galibiyet alırken hiç mağlubiyet ve beraberlik almadan 35 gol atıp, sadece 2 yiyerek şampiyonluğa uzandı. Bu sonuçlarla Körfez Gençlerbirliği SK U14 ve U16 Futbol takımları gruplarında çıkarak Türkiye Şampiyonası’na katılmak için playoff mücadelesi verecek.