Yargıdaki skandalların arkası kesilmiyor: ‘Rüşvetçi hakim ve savcılar’ listesi verdi!

Yargıda ‘rüşvet çarkı’ iddialarının ardından benzer bir skandalın Bakırköy Adliyesi’nde de yaşandığı ortaya çıktı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, iş insanı Fehmi Öztürk, 2014 yılında Fırat M., ile ortaklık kurdu. 2017 yılında bu ortaklığa son vermek istedi. Ancak ortağı uzlaşmaya yanaşmadı. Ardından 50 milyon dolarlık mal varlığı ile 360 milyon dolar değerindeki kentsel dönüşüm ve AVM projesine ‘çöküldüğünü’ belirten Öztürk yargının kapısını çaldı.

Fehmi Öztürk’ün ‘Mal varlığıma çöktü’ dediği eski ortağı Fırat M., 2018’de Öztürk’ten şikâyetçi oldu. Ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘bilirkişilikten yasaklı’ olmasına rağmen Mehmet Doğan isimli şahsa bir bilirkişi raporu hazırlaması talimatını verdi.

RAPOR ÜZERİNDEN RÜŞVET İSTEDİ

2003 yılından beri bilirkişi olan Mehmet Doğan, Fırat M., eski milletvekili Cuma İ., ve Süleyman Ö., ile yaptığı görüşmelerin ardından Fehmi Öztürk’ü suçlu gösterecek şekilde sahte bilirkişi raporu hazırladı. Ardından Doğan’ın Fehmi Öztürk’e giderek, “Hazırladığı raporu doğru bir şekilde yazabileceğini ancak bunun bir karşılığı olacağını” belirtip Öztürk’ten 25 bin TL rüşvet istediği öne sürüldü.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bu görüşmeden sonra Fehmi Öztürk Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek yaşadıklarını anlattı. Fehmi Öztürk polis ekiplerinin takibi ve üzerine yerleştirdiği dinleme cihazıyla Mehmet Doğan ile görüşüp seri numaraları alınan 25 bin TL’yi rüşvet olarak teslim etti. Ardından da bilirkişi Doğan polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

52 GÜNDE SERBEST KALDI

Doğan, “iştirak halinde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçunu işlediği” gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Fırat M., Süleyman Ö., de tutuklandı ancak eski milletvekili Cuma İ., dikkat çeken bir şekilde yargılanmadı. Ancak üç şahıs da 2019’da, sadece 52 gün tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılama kararı ile cezaevinden tahliye edildi. Mehmet Doğan’ın mahkemedeki itirafları ise adeta şaşkına çevirdi.

“BENDEN RÜŞVET ALANLAR BENİ RÜŞVET SUÇUYLA YARGILIYOR”

Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Doğan mahkemeye sunduğu yazılı ifadelerinde, “52 gün cezaevinde kaldım. Tefeciden alıp hâlâ ödeyemediğim 80 bin TL’yi verip tutuksuz yargılama kararı ile salındım. Yani benden rüşvet alanlar beni rüşvet suçu ile yargılıyor… Savcıya Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi heyetiyle paylaştığı 80 bin TL’nin verilmesinden sonra tutuksuz yargılanmam sağlandı. Daha önce sağlık sorunlarımı gerekçe göstererek tutuksuz yargılama taleplerim reddedilmişti” dedi.

LİSTE VERDİ

Skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Yargılama devam ederken, 23 Mayıs 2022 tarihinde de Doğan, “Rüşvetçi Bakırköy hakim ve savcıları” başlıklı bir liste verdi. Liste ismi yer alan 53 hakim ile savcının rüşvet aldığını ve bazılarının da FETÖ ile bağlantılı olduğunu” belirtti.

HİÇ ARAŞTIRILMADI

Ancak tüm bu iddialara ve rüşvet listesine rağmen bir araştırma yapılmadı. Şaşkınlık yaratan bu gelişmelerden bir süre sonra da Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı E.K., ve M.D., ile B.A.U., isimli iki hakim üye davadan çekildi. Yeni mahkeme heyeti de aradan geçen yaklaşık beş yıla rağmen davayı sonuçlandırılmadı.

Dava hala devam ederken ulaşılan Mehmet Doğan ise sorularımızı yanıtsız bıraktı.

BÜYÜK BİR KISMI BAKIRKÖY ADLİYESİ’NDE

Doğan’ın “Hakların hiçbir işlem yapılmayan rüşvetçi hakim ve savcıların listesi” ifadeleriyle mahkemeye verdiği listenin büyük bir kısmı Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan hakim ve savcılardan oluşuyor. Ayrıca Büyükçekmece Adliyesi’nden iki savcı, Anadolu Adliyesi’nden iki hakim ve bir savcı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nden de üç hakim ve bir savcı da listede yer alıyor. Doğan’ın listesinde bazı hakim ve savcıların isminin yanında da “FETÖ terör örgütü iltisaklılarına yardım ve yataklık yapıyor” şeklinde açıklama da bulunuyor.

Kaynak: cumhuriyet