ARTIK İÇERİDE DE KAZANMA ZAMANI

Kocaelispor, cumartesi mesaisinde deplasmanda yine kazandı. İç sahada kötü bir grafik çizen Kocaelispor’un, pazar günü Bodrum’u Alikahya’da yenmesini bekliyoruz, şeytanın bacağını kırsın diye dua ediyoruz, herkesin Ertuğrul Sağlam gibi sağlam durmasını istiyoruz

BAN BAN GÜMLEDİ, KÖRFEZ COŞTU, 1.LİG İNLEDİ…

Ligin flaş takımlarından, son zamanlarda tökezleme dönemi yaşayan Bandırma, ilk iki için şansını Kocaelispor karşısında kaybederken, Yeşil Siyahlılarımız bu maçta adeta 6 puanlık bir kazanç elde etti. Eleştirilere aldırış etmeyen teknik adam Ertuğul Sağlam, profesyonelce davrandı ve Ümraniye yenilgisi sonrasında cenazeyi ayaklandırdı. İçeride zayıf rakibi Ümraniye’ye 3-0 yenilip dışarıda zorlu rakibi Bandırma’yı 3-0 yenerek istikrarsız bir görüntü çizen takımın, Pazar günü Gökdenizli Bodrum karşısında neler yapacağı merak ediliyor.

GÖKHAN DEĞİRMENCİ DE HARUN TEKİN DE MÜKEMMEL…

‘Atanın ve tutanın iyi olacak’ felsefesiyle zirveye oynayan 2.sıradaki Kocaelispor’da, kaleci Harun lige baylarken, 11 maçlık yenilgisizlik serisinde önemli görevler üstlendi. Ancak taraftarın ağır eleştirilerine maruz kalan kalecinin morali bozulunca, Ertuğrul Sağlam eski talebesini kenara çekti ve hatta kadroya almayarak izin verdi. Geçen yılın kahramanı Gökhan Değirmenci kaleyi devralırken, usta kaleci Göztepe deplasman maçını adeta tek başına aldı, sonraki maçlarda da kalitesini gösterdi. Ancak Ümraniye maçındaki yenilgiyle o da eleştiri oklarının hedefi oldu. Harun ise Alanya kupa maçında harika oyun sergilerken her an hazır olduğunu gösterdi.

ÖNCE OĞUZ, ŞİMDİ TANKE… YILBAŞI TATİLİ ERKEN BAŞLADI…

Ancak hani yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik vardır ya, tıpkı onun gibi. Son haftalarda sinirlenen takım, son derece gereksiz kırmızı kartlarla takıma zarar vermeye başladı. Ümraniye maçında Oğuz Ceylan, Bandırma maçında Tanke, fırsat bekleyen hakemlerin ekmeğine yağ sürdü. Oğuz Ceylan taraftarı ikiye bölerken, Tanke’nin gereksiz yere direkt kırmızı kart görmesi, “Yılbaşı tatili erken başladı” söylemlerine neden oldu. Kandıralı Taha Batulan Yayıkçı’ya yaptığı hareketle direkt iki maç eza alması beklenen Tanke, büyük ihtimalle Brezilya’ya dönecek ve tatile erken başlayacak. Bodrum ve Sakarya gibi iki tarihi maçta yerini alamayacak. Sezon başından bu yana en istikrarlı oyunculardan biri olan Oğuz Ceylan ise Bodrum karşısında mücadele verecek. Mehmet Yılmaz kulübeye çekilecek.

BU KADAR FARK OLUR MU ?..

Ümraniye iç saha maçının 3-0’lık skoru kimseye inandırıcı gelmedi ve “Normal” olmayan sonuç olarak yorumlandı. Küme düşmemeye oynayan Ümraniye, Alikahya’da Kocaelispor 3-0 yenerken, herkesin ağzı açık kaldı. Dedikodular ayyuka çıktı. Takımın bir küçük revizyonla bandıram gibi son derece zorlu maçta hiç sıkmadan 3-0 kazanması, şaşkınlığı daha da artırdı. Bu istikrarsız görünüm, sadece bir haftada ayağa kalkan takımın durumu, en çok bahisçileri şaşırttı ve büyük para kaybettirdi. Sürpriz sevenler ise cukkayı cebe indirdi. Hem de yüz binlerce lira olarak.

ŞİMDİ İÇERİDE DE KAZANIP, AFFETTİRME ZAMANI…

Şimdi son sözü yine futbolular söyleyecek. 3-0’lık Ümraniye yenilgisini unutmayan taraftar, iç sahada bir zafer bekliyor. Zira bir sonraki deplasman Sakarya deplasmanı olacak. Garantisi yok. İlk yarı böylece bitecek. İkinci yarının ilk maçı Manisa deplasmanında oynanacak. Ardından lider Eyüp gelecek. Taraftar ancak Bodrum maçının kazanılması ve Sakarya’dan da puanla dönülmesi halinde takımı affedecek. Takımın iç sahada kazanamama sendromunu yine Ertuğrul Sağlam ve yönetim birlikte çözecek. Tribünler de buna destek verecek.

BU İÇ SAHA TABLOSUYLA SÜPER LİG HAYAL OLUR…

Son yılların en kötü iç saha grafiğini çizen Kocaelispor, Alikahya’da galibiyeti unuttu. Deplasmanda ise son yılların en iyi grafiğini çizenin de aynı takım olması, kafaları karıştırıyor. İçeride yokuz, dışarıda tokuz başlığı takıma cuk oturuyor. Ama artık iç sahadaki ilk yarının son maçında, kaybetme lüksü yok. Bu işin şakası kalmadı. Liglerin en pahalı takımlarından üçünün arasına girebilen Kocaelispor’un bir an önce zirvede olması gerekiyor. Mahalle takımı Eyüp karşısında zirveden uzak kalmak kanımıza dokunuyor. Pazar günkü maça kentin tüm güçleri bir araya gelerek hazırlanmalı ve el ele maça giderek, yakışan galibiyeti almalı.