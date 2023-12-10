10 Ara 2023 - 12:01- Spor G:

BAĞDAT’IN FRENİ PATLADI, KÖRFEZ’İ DE FARKLI YENDİ 3-1

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
BAĞDAT’IN FRENİ PATLADI, KÖRFEZ’İ DE FARKLI YENDİ 3-1 mask

Kocaeli Süper Amatör Lig A Grubu’nda ikinci yarıya önceki gün oynanan maçlarla başladı. Lider Bağdat, en yakın takipçisi Körfez Gençlerbirliği engelini de 3-1 ile geçip, gaz kesmediğini gösterdi. İzmit temsilcisi 6 puanlık kazanç sağladı. Körfez ise ilk üç yolunda yara aldı. 13’te 13 yapan Bağdat ise şampiyon gibi görülmeye başlandı. İlk üç yani Play-Off yolunda ise Körfez ve Bağdat arayı açmış durumda bulunuyor. Dilovası ve İhsaniye ise 1.lig yolunda hızla ilerliyor.

 

SAL A GRUBU PUAN DURUMU 

 

TAKIMLAR        O             G             B             M            A             Y             AV.         P

 

 

1.

Bağdatspor

13

13

0

0

43

8

35

39

2.

Körfez GB

13

11

0

2

22

10

12

33

3.

G.Beylikbağı

13

9

0

4

31

17

14

27

4.

Kartepe Suadiye

13

7

1

5

25

15

10

22

5.

Eşmespor

12

6

2

4

19

13

6

20

6.

B.Doğantepe

13

5

3

5

18

16

2

18

7.

Kandıra G.Birliği B.

13

4

3

6

9

25

-16

15

8.

Çay.Menderes G.

13

4

2

7

17

18

-1

14

9.

Derince Sırrıpaşa FK

13

4

2

7

18

27

-9

14

10.

Kocaeli Harb-İş

13

4

2

7

15

29

-14

14

11.

Kocaeli Güneşspor

13

3

4

6

21

21

0

13

12.

Dilovası Belediye

13

2

2

9

10

28

-18

8

13.

İhsaniyespor

13

1

1

11

6

27

-21

4

 

 

Not: 1.2.3. Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

11,12,13 Bir alt seviyeye düşer.

Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım şöyle oldu: Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor

 

 

14. hafta toplu sonuçlar:

 

 
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15.HAFTA MAÇLARI:

 

13 Aralık Çarşamba (19.15)

 

 

# oldu, Başiskele, Kartepe, Çayırova

10 Ara 2023 - 12:01 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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