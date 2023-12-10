BAĞDAT’IN FRENİ PATLADI, KÖRFEZ’İ DE FARKLI YENDİ 3-1

Kocaeli Süper Amatör Lig A Grubu’nda ikinci yarıya önceki gün oynanan maçlarla başladı. Lider Bağdat, en yakın takipçisi Körfez Gençlerbirliği engelini de 3-1 ile geçip, gaz kesmediğini gösterdi. İzmit temsilcisi 6 puanlık kazanç sağladı. Körfez ise ilk üç yolunda yara aldı. 13’te 13 yapan Bağdat ise şampiyon gibi görülmeye başlandı. İlk üç yani Play-Off yolunda ise Körfez ve Bağdat arayı açmış durumda bulunuyor. Dilovası ve İhsaniye ise 1.lig yolunda hızla ilerliyor.
SAL A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1.
13
13
0
0
43
8
35
39
2.
13
11
0
2
22
10
12
33
3.
G.Beylikbağı
13
9
0
4
31
17
14
27
4.
Kartepe Suadiye
13
7
1
5
25
15
10
22
5.
12
6
2
4
19
13
6
20
6.
13
5
3
5
18
16
2
18
7.
13
4
3
6
9
25
-16
15
8.
13
4
2
7
17
18
-1
14
9.
13
4
2
7
18
27
-9
14
10.
13
4
2
7
15
29
-14
14
11.
13
3
4
6
21
21
0
13
12.
13
2
2
9
10
28
-18
8
13.
13
1
1
11
6
27
-21
4
Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım şöyle oldu: Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor
14. hafta toplu sonuçlar:
Başiskele Doğantepespor
Çayırova Menderes Gençlikspor
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15.HAFTA MAÇLARI:
13 Aralık Çarşamba (19.15)
G.B.Bağı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.