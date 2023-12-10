BAĞDAT’IN FRENİ PATLADI, KÖRFEZ’İ DE FARKLI YENDİ 3-1

Kocaeli Süper Amatör Lig A Grubu’nda ikinci yarıya önceki gün oynanan maçlarla başladı. Lider Bağdat, en yakın takipçisi Körfez Gençlerbirliği engelini de 3-1 ile geçip, gaz kesmediğini gösterdi. İzmit temsilcisi 6 puanlık kazanç sağladı. Körfez ise ilk üç yolunda yara aldı. 13’te 13 yapan Bağdat ise şampiyon gibi görülmeye başlandı. İlk üç yani Play-Off yolunda ise Körfez ve Bağdat arayı açmış durumda bulunuyor. Dilovası ve İhsaniye ise 1.lig yolunda hızla ilerliyor.

SAL A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P

Not: 1.2.3. Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. 11,12,13 Bir alt seviyeye düşer. Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım şöyle oldu: Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor

14. hafta toplu sonuçlar:



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15.HAFTA MAÇLARI:

13 Aralık Çarşamba (19.15)