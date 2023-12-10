Barış Mahallesi 1805/3 Sokak'ta bir lojistik firmasına ait tehlikeli ve kimyasal maddelerin depolandığı tesiste, dün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına Kocaeli ve İstanbul'dan gelen toplam 82 araç ve 209 personel müdahale etti. Yangın, dün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Kimyasal malzemeler nedeniyle alevler tam söndürülemedi. Depodaki dumanlar metrelerce yükseğe ulaşırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
- Asayiş
Kimyasal maddelerin depolandığı tesisteki yangında soğutma çalışması
Gebze ilçesinde tehlikeli ve kimyasal maddelerin depolandığı tesiste çıkıp, 8 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.