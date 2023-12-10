Olay sabah saatlerinde İzmit Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere ve iddialara göre 28 yaşında olduğu öğrenilen Turan Koca kendisini evinde ipe asarak canına kıydı. Yakınları tarafından cansız bedeni bulunan Turan Koca olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
10 Ara 2023 - 12:08- Asayiş Güncelleme:
28 yaşındaki genç intihar etti!
İzmit'te 28 yaşındaki genç kendisini asarak intihar etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
eroldemirbek - akademisyenler bu intiharların nedenlerini inceleyip çekinmeden milli görev olarak görerek yayınlamalı. yazık oluyor TÜRK SOYLU GENÇLERİMİZE
Angut - Gençler intiar ediyor nedeni önemli deyil. Belediye secimlerine odaklandi herkez, ( Halil Ibrahim sofrasi) köpekler kudurdu.
Neler Oluyor Ülkemde - Heyyyyy! Orada kimse var mı? Gençler birbiri ardına canlarına kıyıyorlar, nedenini bilen var mı? Daha doğrusu bilip de problemi çözmek için bir şeyler yapmaya kalkan var mı? Lanet olsun el el üstünde oturanlara!
Zafiyet Çok Fazla - millet olarak inanç değerlerimizi kaybettik iman zafiyetine girdik her hanki bir sorun ile karşılaşınca hemen depresyona girip bu tür olmaması gereken işlere girer olduk mesele çok çok derin yani
Aci Gerçekler - Olan bitenler karşısında MUTLU ŞEHİR narası atanların hoşuna gidiyor besbelli...20yıldır görmezlikten duymazlıktan geliyorlar .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.