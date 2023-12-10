28 yaşındaki genç intihar etti!

Neler Oluyor Ülkemde - Heyyyyy! Orada kimse var mı? Gençler birbiri ardına canlarına kıyıyorlar, nedenini bilen var mı? Daha doğrusu bilip de problemi çözmek için bir şeyler yapmaya kalkan var mı? Lanet olsun el el üstünde oturanlara!