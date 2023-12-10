10 Ara 2023 - 12:11- Asayiş G:

Depo yangında kullanılamaz hale geldi

Dilovası ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Ajansı
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Depo yangında kullanılamaz hale geldi mask
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Kayapınar Mahallesi Kavak Caddesi'nde Mehmet O'ya ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Depo yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi.
# Yangın, sağlık

10 Ara 2023 - 12:11 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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