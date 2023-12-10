Kayapınar Mahallesi Kavak Caddesi'nde Mehmet O'ya ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Depo yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi.
10 Ara 2023 - 12:11- Asayiş Güncelleme:
Depo yangında kullanılamaz hale geldi
Dilovası ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.