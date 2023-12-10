Kayapınar Mahallesi Kavak Caddesi'nde Mehmet O'ya ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Depo yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi.