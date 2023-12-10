“HAKAN YAĞCIOĞLU YİNE SANA GÜN DOĞMADI, KAZANDIK!”

“ Emekli - Önemli olan takım olabilmek olduk mu. Tabii ki olduk. Bugünkü atılan ilk golün ardından futbolcu kardeşlerimin bir yumak olup atabeyin formasını açarak atabeyin vefat eden babası ve Atabey’e yollamaları çok anlamlıydı. Evet futbolcu kardeşlerimde birlik var beraberlik var, sevgi var saygı var. KOCAMAN BİR TEKNİK DİREKTÖRLERİ VAR ONLARIN, HER ZAMAN ARKALARINDA DİMDİK DURAN YÖNETİMİ VAR. Kocaelisporumun hem hakemlerin kötü yönetimine, hem de bazı yerel basının karalamalarına rağmen, bundan sonra içeride de dışarıda da varız. Hakan Yağcıoğlu maalesef sevinerek söylüyorum futbolcu kardeşlerim kalan iki maçı da hem içeride hem dışarıda kazanarak ilk yarıyı 38 puanla kapatır. Herkes önünden yemeyi bilecek… (Afiyet olsun… Ama unutmayın, Atabey Çiçek’e Ümraniye maçı sonrasında hakaret eden ben değildim)…

Emekli – Bura dan diyorum ki KOCAELİSPORUMA oynanan oyunları tek tek basarak, Bodrum ve Sakarya maçlarını kazanıp, ilk yarıyı hakem oyunları ve şikelere, rağmen hiç kimse tıraş etmesin, 38 puanla kapatacağız. Bundan adım gibi eminim. Başarıların daim olsun Ertuğrul hocam ve oyuncularımız kıskananlar çatlasın!..

Sadrazam41 - Hakan Yağcıoğlu senin Hikmet Hoca'na yine gün doğmadı. Tüh kazandık artık bir kaç hafta Hikmet Karaman borazanlığı da yapamayacaksın. Artık bir sonraki mağlubiyeti bekleyeceksin ama İnşallah bu takım sana bu fırsatı vermez. (İki Türkiye Kupası kazandıran -Osieck’in direktörü Hikmet hocaydı-, Arsenal’i darmadağın eden Hikmet hoca sana ne yaptı çok merak ettim gerçekten?)…

Hadi - Abi pozisyon gereği demişsiniz. Takım 3 0 galip ortada mücadele hava topunu kapmak için ah be Tanke, o ayak o kadar kalkar mı?.. Adam topu alıp gol atsa ne olur?.. Önümüzde zor iki maç var ve sen 2 maç ceza alırsan, takım sensiz kalacak. Bence kartı boşuna gördün... Hakem haklı…

Karavana - Hocayı yollamak isteyen bazı şahıslar üzülmüştür galibiyete…

Sağlam Basacan Hayatta – Demek ki neymiş bazen iç sahada yenilince gürültü yapıp etrafı rahatsız etmemek lazımmış anlayabildin mi?.. Sağlam adamla sağlam yol gidiliyor. Tantana ile yol alınmaz…

Körfezli - Hakan bey üzdük seni ve senin gibi Kocaelisporluları. Bazıları sonucun tam tersi olsun istiyorlardı… ERTUĞRUL İSTİFA… HİKMET KARAMAN istiyoruz…