Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 20 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 4 şirkete üretim lisansı ve 5 şirkete tedarik lisansı, 2 şirkete OSB dağıtım lisansı verilirken 2 şirketin üretim lisansı da sonlandırıldı.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 8 şirket şarj ağı işletmeci lisansı aldı.
Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 şirketin depolama lisansı süresi ise uzatıldı.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında da 2 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.