10 Ara 2023 - 12:39- Ekonomi G:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 20 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 20 şirkete çeşitli piyasalarda yeni lisans verildi.

Anadolu Ajansı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 20 şirkete lisans verdi mask

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 4 şirkete üretim lisansı ve 5 şirkete tedarik lisansı, 2 şirkete OSB dağıtım lisansı verilirken 2 şirketin üretim lisansı da sonlandırıldı.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 8 şirket şarj ağı işletmeci lisansı aldı.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 şirketin depolama lisansı süresi ise uzatıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında da 2 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.
# Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EPDK, lisans

10 Ara 2023 - 12:39 - Ekonomi

Muhabir  Anadolu Ajansı

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