Asgari ücret maratonu yarın başlıyor! İşte masadaki tüm senaryolar

Yarın saat 14.00’te yapılacak toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda olacak. Aralık ayı boyunca sürecek olan toplantının ikinci oturumu ise işçileri temsil eden Türk-İş’te olacak. Üçüncü toplantı ise bu defa işverenleri temsil eden TİSK’te yapılacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücret 2024 yılında tek sefer yapılacak. Oy çokluğu ile belirlenecek olan asgari ücret enflasyon oranlarına göre şekilleniyor.

Asgari ücret en geç Aralık ayının sonunda belli olacak.

Türk-iş başkanı Ergün Atalay asgari ücrette kapıyı 14 bin 25 liradan açacağını geçen hafta açıklamıştı. Hükümet kanadı henüz bir rakam telaffuz etmese de tek sefer zam yapılacağı için zam beklentisi yüksek.

İŞTE YÜZDE YÜZDE ZAMLAR VE SONUÇLAR:

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak.

PARTİLERİN ÖNERİSİ NE?

Asgari ücret konusunda partilerin önerileri ise şu şekilde:

İYİ Parti'nin asgari ücret için önerisi 17 bin TL.

Yılda 2 kez zamdan yana olan Meral Akşener, bu ücretin temmuz ayında ise 20 bin 500 TL'ye çıkarılması gerektiğini belirtti.

CHP'nin önerisi 22 bin TL.

HEDEP 25 bin.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun önerisi 17 bin lira.

Kaynak: yeniçağ