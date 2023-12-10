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Avni Güngör vefat etti

Fethiye Caddesi'nde bulunan Kızlar Mağazası sahibi Avni Güngör hayatını kaybetti

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Avni Güngör vefat etti mask

Sakaryaspor'un eski yöneticilerinden olan, İzmit'te Fethiye Caddesi'nde Kızlar Mağazası'nın sahibi Avni Güngör hayatını kaybetti. Avni Güngör'ün cenazesi bugün (10 Aralık Pazar) Serdivan Sapak Camii'nde kılınacak olan ikindi namazının ardından defnedilecek.
# avni güngör

10 Ara 2023 - 13:05 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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