Sakaryaspor'un eski yöneticilerinden olan, İzmit'te Fethiye Caddesi'nde Kızlar Mağazası'nın sahibi Avni Güngör hayatını kaybetti. Avni Güngör'ün cenazesi bugün (10 Aralık Pazar) Serdivan Sapak Camii'nde kılınacak olan ikindi namazının ardından defnedilecek.
- Asayiş
Avni Güngör vefat etti
Fethiye Caddesi'nde bulunan Kızlar Mağazası sahibi Avni Güngör hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.