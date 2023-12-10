CHP’den KYK yurtlarına yönelik ‘ihbar hattı’

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, "iktidarın gençliğin sesine karşı kör sağır ve dilsiz olduğunu" söyledi.

Partisi tarafından oluşturulan KYK Yurtları İzleme Komisyonunun raporlarıyla kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde kurduğumuz Parti Meclisi üyelerimiz ve milletvekillerimizden oluşan KYK Yurtları İzleme Komisyonu, KYK yurtlarında yaşanan hak ihlalleri, ihmal ve kötü yönetim uygulamalarını bizzat takip edip, inceleyerek çözüm sunacak. Ayrıca Gençlik Kollarımızın kuracağı ihbar hattı, usulüne uygun olmayan durumları bildirenleri tespit edecek ve sorunlara anında müdahale edecektir. Yurtlarda kalan öğrenci, aile ve çalışanların talep, öneri ve şikayetlerini değerlendirecek, raporlarla düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendireceğiz. İhlal ve ihmallerle ilgili sorumluların takip edileceği, gereken adımların atılacağı bir süreç başlatacağımızı duyurmak isterim."

Kılıç'ın açıklamasıyla beraber komisyonun, KYK yurtlarına ilişkin bir aylık raporu da paylaşıldı.

Kaynak: cumhuriyet