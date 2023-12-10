Kocaeli'de Suriyeli sayısı 1 ayda 642 azaldı

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı Ekim ayında 3 milyon 254 bin 904'ten 3 milyon 237 bin 585'e düştü. Suriyelilerin yaşadığı kentlerden biri olan Kocaeli'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı azaldı.

KOCAELİ'DE KAÇ SURİYELİ VAR?

Ekim ayı verilerine göre Kocaeli'de 53 bin 149 olan Suriyeli sayısı Göç İdaresi Başkanlığı’nın Kasım verilerine göre, 52 bin 507'ye düştü. Kocaeli’deki Suriyelilerin il nüfusuna oranı ise yüzde 2,46 oldu. Böylece 1 ayda Kocaeli'deki Suriyeli sayısı 642 azaldı

EN ÇOK SURİYELİ HANGİ İLDE?

Yine verilere göre il nüfusuna oranı en yüksek ll yüzde 33.88 ile Kilis oldu. Kilis'i yüzde 16 ile Antep, 14 ile Hatay, 12 ile Şanlıurfa takip etti.

EN AZ SURİYELİ HANGİ İLDE?

Verilere bakıldığında il nüfusuna göre en az Suriyeli bulunan il ise yüzde 0,2 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi Erzincan, Kars gibi Doğu illeri takip ederken ülkenin batısında en az Suriyeli bulunan illerden birisi Bolu oldu.