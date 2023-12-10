Sancaklı'nın istifası sonrası Ülkü Ocakları'ndan ilk açıklama

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın, “Kocaeli’de 13 adayın 13’ü de AK Parti’den olursa ben Kocaeli’ye gelmeyeceğim, seçim çalışmalarına destek vermeyeceğim” sözlerinin ardından genel merkez Sancaklı’nın istifasını istemişti.
“GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIP ÇALIŞACAĞIZ”
Sancaklı’nın istifasının ardından ise Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığından da ilk açıklama geldi. Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdülkadir Özdemir, şunları söyledi: “Kocaeli Ülkü Ocakları olarak bin yıllık kardeşliğimizin teminatı, geleceğin Lider Ülke Türkiyesinin mimarı Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emirleri doğrultusunda, Kocaeli’de Cumhur İttifakı’na en yüksek katkıyı sağlamak için gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız, ıslıklı ok misali Liderim…"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.