Sancaklı'nın istifası sonrası Ülkü Ocakları'ndan ilk açıklama

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın, “Kocaeli’de 13 adayın 13’ü de AK Parti’den olursa ben Kocaeli’ye gelmeyeceğim, seçim çalışmalarına destek vermeyeceğim” sözlerinin ardından genel merkez Sancaklı’nın istifasını istemişti.

“GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIP ÇALIŞACAĞIZ”

Sancaklı’nın istifasının ardından ise Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığından da ilk açıklama geldi. Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdülkadir Özdemir, şunları söyledi: “Kocaeli Ülkü Ocakları olarak bin yıllık kardeşliğimizin teminatı, geleceğin Lider Ülke Türkiyesinin mimarı Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emirleri doğrultusunda, Kocaeli’de Cumhur İttifakı’na en yüksek katkıyı sağlamak için gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız, ıslıklı ok misali Liderim…"