Yolcu dolu midibüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kaza dün, Kartepe ilçesi D100 Karayolu Ankara istikametinde Cengiz Topel Havaalanı mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, önüne çıkan araca çarpmamak için frene basan M.G. idaresindeki 41 LD 643 plakalı Mercedes marka kamyon, yerin ıslak olması sebebiyle kayarak bariyerlere çarptı. O esnada seyir halinde olan Bülent Kaplan idaresindeki 54 E 0565 plakalı Volkswagen marka yolcu minibüste duramayarak 41 LD 643 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şoförü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan Bülent Kaplan'ı araçtan çıkararak sağlık ekiplerin teslim etti. Yaralanan Bülent Kaplan ile M.G. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise Kocaeli-Sakarya arasında yolcu taşıyan minibüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün seyir halinde olduğu sırada, kamyon savrulması, bariyerlere çarpması yer alıyor. Arkalarından gelen minibüsün de duramayarak kamyona çarptığı anlar ile yolcuların çığlıkları da görüntülere yansıdı.