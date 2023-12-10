10 Ara 2023 - 14:33- Ekonomi G:

Kuyumculardan sahte altın uyarısı
Kuyumculardan sahte altın uyarısı mask

Altın fiyatları son 7 yılın en yüksek seviyelerine yükselirken, uzmanlar sahte altın mağduriyetlerinin yaşanmaması için ziynet eşyası alırken internet alışverişi, altın esnemesi ve altın sesinin kontrollerine dikkat çekiyor. Altın fiyatlarının son yılların rekorunu kırmaya devam ettiği şu günlerde sahte altına karşı uzmanlar uyarıyor. Altın almak isteyen vatandaşların internet üzerinden ‘ucuz altın aldım' diye sipariş vermemesi gerektiğinin altını çizen kuyumcular, ziynet eşyalarında ayar, ses kontrolünün yapılmasına vurgu yaptı.
# altın

10 Ara 2023 - 14:33 - Ekonomi

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