GEKASSIZ DARICA DARMADAĞIN OLDU: 0-5

3.Lig 3.Grup’ta ilimizi temsil eden Darıca, kötü bir temsil sergiledi. Sarı Yeşilliler, ligde düşme hattını hemen üzerindeki Ağrı 1970 Spor’u konuk etti. 29. Dakikada tam 4-0 geriye düşen Darıca, ikinci yarının son dakikalarında da bir gol yiyerek rezil rüsva oldu. Teknik patron Teofanis Gekas, evrak eksikliği cezası nedeniyle ceza aldı ve kulüpten ayrıldı.