10 Ara 2023 - 15:12- Spor G:

GEKASSIZ DARICA DARMADAĞIN OLDU: 0-5

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GEKASSIZ DARICA DARMADAĞIN OLDU: 0-5 mask
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3.Lig 3.Grup’ta ilimizi temsil eden Darıca, kötü bir temsil sergiledi. Sarı Yeşilliler, ligde düşme hattını hemen üzerindeki Ağrı 1970 Spor’u konuk etti. 29. Dakikada tam 4-0 geriye düşen Darıca, ikinci yarının son dakikalarında da bir gol yiyerek rezil rüsva oldu. Teknik patron Teofanis Gekas, evrak eksikliği cezası nedeniyle ceza aldı ve kulüpten ayrıldı.
# Gekas, DARICA, oldu, ceza

10 Ara 2023 - 15:12 - Spor

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