KARANFİLİN SAĞLIĞA 8 YARARI

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Geleneksel tıpta kullanılmış. Kurabiye ve keklerde kullanıldığı gibi Hint mutfağında önemli yeri var. Aşağıda sağlık için 8 yararı sıralanıyor:

1- Önemli besinler içerir

2 gram (1 çay kaşığı) karanfilde günlük ihtiyacın %55’i kadar manganez bulunur. K vitamini ve lif de içerir.

2- Antioksidanlarca zengindir.

Karanfilin içerdiği öjenol (eugenol) bileşiği E vitamininin 5 katı fazla etkili bir antioksidan.

3- Kansere karşı koruyucu olabilir.

Bazı laboratuvar çalışmaları karanfilin kanser hücrelerinin gelişimini önlediği ve kanser hücrelerinin ölümünü artırdığını gösteriyor. Yüksek dozlarda öjenol toksik olabiliyor. O nedenle karanfil yağının yüksek dozlarda kullanımı, özellikle çocuklarda karaciğer hasarına yol açabiliyor.

4- Bakterileri öldürebilir.

Laboratuvar çalışmaları karanfilin E.koli ve diğer sık görülen iki bakteri çeşidini öldürdüğünü gösteriyor. Antimikrobiyal özelliğiyle ağız sağlığı üzerinde çok etkili olduğu biliniyor.

5- Karaciğer sağlığını destekleyebilir.

Bazı çalışmalar karanfil ve içerdiği bileşiklerin oksidatif stresi azaltarak karaciğeri koruduğunu gösteriyor.

6- Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Araştırmacılar karanfilin içerdiği bileşiklerin insülin üretimini artırarak kan şekerinin düşürülmesinde etkili olduğunu gösteriyor.

7- Kemik sağlığını destekleyebilir.

Bazı çalışmalar karanfildeki öjenolün kemik yoğunluğu ve gücünü artırdığını gösteriyor. Karanfilin bol miktarda içerdiği manganezin de kemik yoğunluğu ve gelişimine etkisi olduğu gösterilmiş.

8- Mide ülserlerini azaltabilir.

Bir hayvan çalışmasında esansiyel karanfil yağının midede mukus üretini artırdığı gösterilmiş. Mide mukusu bariyer görevi görerek mide duvarının asitlerden etkilenmemesini sağlıyor. Bir başka hayvan çalışması karanfil özütünün mide ülserini tedavi ettiğini gösteriyor.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar



Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-cloves