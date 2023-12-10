Başkan Hürriyet Çubukçu ailesini acı gününde yalnız bırakmadı

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İzmitlilerin yakından tanıdığı Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası geçmiş dönem yöneticilerinden İnşaat Mühendisi Temel Çubukçu’nun eşi, üç çocuk annesi, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları geçmiş dönem yöneticilerinden Saadet Çubukçu 69 yaşında vefat etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Saadet Çubukçu’nun öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine katılarak ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.