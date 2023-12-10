İzmitlilerin yakından tanıdığı Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası geçmiş dönem yöneticilerinden İnşaat Mühendisi Temel Çubukçu’nun eşi, üç çocuk annesi, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları geçmiş dönem yöneticilerinden Saadet Çubukçu 69 yaşında vefat etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Saadet Çubukçu’nun öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine katılarak ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.
- Asayiş
Başkan Hürriyet Çubukçu ailesini acı gününde yalnız bırakmadı
Başkan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları geçmiş dönem yöneticilerinden ve aktif üyelerinden Saadet Çubukçu’nun cenaze törenine katılarak acılı aileye taziye dileklerini sundu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.