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Başkan Hürriyet Çubukçu ailesini acı gününde yalnız bırakmadı

Başkan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları geçmiş dönem yöneticilerinden ve aktif üyelerinden Saadet Çubukçu’nun cenaze törenine katılarak acılı aileye taziye dileklerini sundu 

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Başkan Hürriyet Çubukçu ailesini acı gününde yalnız bırakmadı mask
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İzmitlilerin yakından tanıdığı Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası geçmiş dönem yöneticilerinden İnşaat Mühendisi Temel Çubukçu’nun eşi, üç çocuk annesi,  CHP Kocaeli İl Kadın Kolları geçmiş dönem yöneticilerinden Saadet Çubukçu 69 yaşında vefat etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Saadet Çubukçu’nun öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine katılarak ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.
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10 Ara 2023 - 15:48 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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