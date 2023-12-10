10 Ara 2023 - 16:07- Asayiş G:

13 yaşındaki kız çocuğunu 28 yaşındaki kişiyle nişanladılar

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 13 yaşında bir kız çocuğunu, kendisinden 15 yaş büyük olan Ali G. (28) nişanladılar. Bakanlık harekete geçti.

Demirören Haber Ajansı
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13 yaşındaki kız çocuğunu 28 yaşındaki kişiyle nişanladılar mask
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Skandal olay, Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen biligilere göre, Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı.

7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.

Görüntüler üzerine, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Jandarmanın, inceleme kapsamında C.S. ve nişanlandığı Ali G. ile aile fertlerinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.
# büyük, inceleme

10 Ara 2023 - 16:07 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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