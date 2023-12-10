13 yaşındaki kız çocuğunu 28 yaşındaki kişiyle nişanladılar

Skandal olay, Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen biligilere göre, Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı.

7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.

Görüntüler üzerine, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Jandarmanın, inceleme kapsamında C.S. ve nişanlandığı Ali G. ile aile fertlerinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.