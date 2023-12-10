Aygün’den gönül birliği vurgusu  

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kentin dinamikleri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Gerçekleşen toplantılarda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Aygün, ilçeye kazandırdığı ve yapımı planlanan projeleri de paylaşıyor. Başkan Aygün bu bağlamda son olarak 60 Evler Dayanışma Derneği ve İbn-i Sina İlkokulu Okul Aile Birliği’nden gelen konuklarını ağırladı.
“ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”
İlk olarak İbn-i Sina İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hilal Demirdiş, yönetim kurulu üyeleri Kübra Taşkın, Dilek Türkkölesi ve Reyhan Yazıcı'yı konuk eden Başkan Aygün, ardından 60 Evler Dayanışma Derneği Başkanı Erman Ceylan, yönetim kurulu üyeleri Bekir Ayvaz ve Akansel Aloğlu ile bir araya geldi. Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Aygün, “4,5 yıllık süreçte gönül birliği içerisinde çalışarak ilçemize birbirinden değerli projeler kazandırdık ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.