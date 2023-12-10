10 Ara 2023 - 16:26- Siyaset G:

MHP’li Ünlü’den manidar paylaşım

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
MHP’li Ünlü’den manidar paylaşım mask

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ( MHP) il başkanı olarak görev yaparken Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ters düşen, ardından genel merkez tarafından görevden aldırılan Aydın Ünlü, partide yaşanan istifa sonrasında farklı bir yorumda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden genel başkan yardımcısı Semih Yalçın’ın konu hakkındaki bilgilendirme mesajını paylaştı. Ünlü’nün yaptığı paylaşım oldukça manidar bulundu.
# sosyal medya, Saffet Sancaklı, MHP

10 Ara 2023 - 16:26 - Siyaset

Muhabir  Büşra Bozbağ

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