- Spor

Derince Soma’da madene gömüldü: 1-0

Belediye Derince, 2.Lig Kırmızı Grup’ta her geçen hafta daha da dibe çöküyor

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Derince Soma’da madene gömüldü: 1-0 mask

VARLIK GÖSTEREMEDİ

Düşme hattında yer alan Derince ekibi, ilk kez yer aldığı 2.Lig’e veda eder bir görüntü sergiliyor. Soma karşısında dün sahaya çıkan ekip, ilk yarıda yediği gole yanıt veremedi. 3 puan daha yitiren takım düşme hattında zor günler yaşıyor.
# Belediye Derince, 2.Lig Kırmızı Grup

10 Ara 2023 - 16:39 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.285.529 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL