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26 bin 500 TL'lik bilet çaldı, serbest kaldı

İstanbul'da 26 bin 500 TL değerinde Milli Piyango biletlerini çaldığı belirlenen zanlı yakalandı.

Anadolu Ajansı
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26 bin 500 TL'lik bilet çaldı, serbest kaldı mask

İstanbul Beyoğlu'nda, seyyar tezgahtan Milli Piyango biletlerini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki seyyar tezgahtan Milli Piyango biletlerinin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı. 

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin, keşif yaptığı tezgahın sahibini oyaladıktan sonra el çabukluğuyla içerisinde 199 çeyrek, 12 tam ve 9 yarım biletin olduğu desteyi alıp uzaklaştığını belirledi. 

Kimlik bilgileri tespit edilen A.Y. (30) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
# serbest, tespit

10 Ara 2023 - 16:47 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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