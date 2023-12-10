26 bin 500 TL'lik bilet çaldı, serbest kaldı

İstanbul Beyoğlu'nda, seyyar tezgahtan Milli Piyango biletlerini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki seyyar tezgahtan Milli Piyango biletlerinin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin, keşif yaptığı tezgahın sahibini oyaladıktan sonra el çabukluğuyla içerisinde 199 çeyrek, 12 tam ve 9 yarım biletin olduğu desteyi alıp uzaklaştığını belirledi.
Kimlik bilgileri tespit edilen A.Y. (30) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.