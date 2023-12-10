Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.
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Kuryeyi öldürüp, tarifeli uçakla kaçmıştı: Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama geldi!
Adalet Bakanı Tunç Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun motokurye Yunus Emre Göçer'i öldürmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Neler Oluyor Ülkemde - Kısa çöpü polisler çekmiş anlaşılan!
Ger 14 - ALAYİNİZ KATİL.
Körfezli - Polisler adamı resmen kaçmasına çanak tutmuşlar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.