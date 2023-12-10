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Kuryeyi öldürüp, tarifeli uçakla kaçmıştı: Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama geldi!

Adalet Bakanı Tunç Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun motokurye Yunus Emre Göçer'i öldürmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı.
Kuryeyi öldürüp, tarifeli uçakla kaçmıştı: Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama geldi! mask

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı. 
# somali, soruşturma

10 Ara 2023 - 17:24 - Gündem

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Yorumlar

(3)
03

Neler Oluyor Ülkemde - Kısa çöpü polisler çekmiş anlaşılan!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Aralık 18:49
01

Körfezli - Polisler adamı resmen kaçmasına çanak tutmuşlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Aralık 17:56
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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