Destici, partisinin asgari ücret teklifini açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destici asgari ücrette 2024 için tek zam yapılacağına ilişkin açıklamalara tepki gösterdi.

17 BİN 500 TL İSTEDİ

Asgari ücret artışının enflasyon artışı ve bunun üzerinde bir refah payı ile birlikte 15 bin lira seviyesinde ya da onu geçeceğini gördüklerini değinen Destici, "Biz burada Büyük Birlik Partisi olarak bir refah payıyla eklenerek bu rakamın en az 17 bin civarında olmasının doğru olduğunu düşünüyoruz ve bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.

Destici, şunları söyledi:

"Yüksek enflasyon devam ediyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi 65-70 arası. Önümüzdeki 2024 yılıyla ilgili enflasyon beklentisi de yüzde 50 civarında. Peki enflasyonun yüzde 50 ve üzeri olacağı bir ülkede asgari ücret, yılda bir kere sadece ocak ayında tespit edilir, bir yıl boyunca asgari ücretli bu rakama, bu ücrete mahkum bırakılırsa asgari ücretli haksızlık olmaz mı?

Onun aldığı para enflasyon karşısında erimez mi? Eksilmez mi? Zaten en düşük çalışma maaşından bahsediyoruz. Onun için enflasyon tek haneli rakamlara inene kadar enflasyon, ülkemizde yılda en az 2 kez tespit edilmeye devam etmelidir. Bundan hiç kimse taviz vermemelidir."