Kocaeli'de ralli heyecanı sona erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda 59 otomobil ve 118 sporcu, toplam uzunluğu 113,54 kilometre olan 9 toprak etapta yarıştı. Bugün 3 etabı geçen pilotlar, Kocaeli Kent Meydanı'ndaki finiş podyumuna ulaştı.
Çekişmeli geçen yarışı Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi kazandı. İkinci sırayı GP Garage My Team ekibinden Ümit Can Özdemir ve Batuhan Memişyazıcı ikilisi alırken GP Garage My Team takımından Cem Alakoç ve Aras Dinçer ikilisi üçüncü oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.