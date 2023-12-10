Emekliler Ankara’dan ses yükseltti!

Emekli dernekleri ve sendikaları Ankara Anıtpark’ta ‘ Büyük Emekli Mitingi’ yaptı. DİSK Emekli-Sen, Emekliler Dayanışma Sendikası ve Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından düzenlenen mitinge, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de katıldı. HEDEP milletvekillerinden de gelenler oldu.

Mitingde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emekli olmanın, emekli olduktan sonra insanca yaşayacak bir ücretin ve başta sağlık olmak üzere sosyal hakların herkesin en temel hakları olduğunu söyledi.

Yasal düzenlemeler yüzünden emeklilik konusunda mağduriyetler yaşayan tüm kesimlerin yanında olduklarını belirten Çerkezoğlu, “Bugün emeklileri bir yük olarak gören, açlık sınırının bile yarısında yaşamaya mahkum edenlere karşı mücadele veriyoruz. Bugün bu meydanda olan olmayan, yüreği bizimle birlikte olan bütün dostlarımız ve yoldaşlarımızla birlikte dayanışma içinde ama mutlaka birlik ve bütünlük içinde bu mücadeleyi kazanacağız. Bizlerin mücadelesi, bugün emeklilerin mücadelesi, emeklilikte insanca yaşam mücadelesi, aynı zamanda çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin mücadelesidir. Aynı zamanda ülkemizin geleceğinin mücadelesidir” dedi.

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de konuşmasına, CHP Genel Başkan Özgür Özel’in selamını ileterek başladı.

Bugün buruda toplanan emeklilerin yıllarca verdikleri emeğin karşılığını alabilmek istediklerini belirten Taşcıer, bu mücadelede her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Mecliste bütçe görüşmelerinin devam ettiğini, emeklilerle ilgili bir düzenleme bulunmadığını dile getiren Taşcıer, emeklileri, emekçileri enflasyona ezdirmediğini söyleyen iktidarın, açlık sınırının yarısı kadar maaş vererek sadece açlığa değil ölüme de terk eden bir anlayışa sahip olduğunu dile getirdi.

Taşcıer, “Bu ülkede emekliler, emekçiler insan onuruna yaraşır bir gelir elde edene kadar, bu ülkenin zenginliğinden adil bir şekilde payını alana kadar mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

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Emekliler Ankara’dan ses yükseltti: Asgari yaşamak istemiyoruz

DİSK Emekli-Sen, Emekliler Dayanışma Sendikası ve Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından Ankara'da ‘Büyük Emekli Mitingi’ düzenlendi. Emekliler, insan onuruna yaraşır bir maaş başta olmak üzere taleplerini dile getirip, “Asgari yaşamak istemiyoruz” diye seslendi.

SOZCU.COM.TR

Yayınlanma: 16:14 - 10-12-2023 Güncellenme: 16:51 - 10 Aralık 2023





Emekli dernekleri ve sendikaları Ankara Anıtpark’ta ‘Büyük Emekli Mitingi’ yaptı. DİSK Emekli-Sen, Emekliler Dayanışma Sendikası ve Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından düzenlenen mitinge, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de katıldı. HEDEP milletvekillerinden de gelenler oldu.

Mitingde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emekli olmanın, emekli olduktan sonra insanca yaşayacak bir ücretin ve başta sağlık olmak üzere sosyal hakların herkesin en temel hakları olduğunu söyledi.

Yasal düzenlemeler yüzünden emeklilik konusunda mağduriyetler yaşayan tüm kesimlerin yanında olduklarını belirten Çerkezoğlu, “Bugün emeklileri bir yük olarak gören, açlık sınırının bile yarısında yaşamaya mahkum edenlere karşı mücadele veriyoruz. Bugün bu meydanda olan olmayan, yüreği bizimle birlikte olan bütün dostlarımız ve yoldaşlarımızla birlikte dayanışma içinde ama mutlaka birlik ve bütünlük içinde bu mücadeleyi kazanacağız. Bizlerin mücadelesi, bugün emeklilerin mücadelesi, emeklilikte insanca yaşam mücadelesi, aynı zamanda çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin mücadelesidir. Aynı zamanda ülkemizin geleceğinin mücadelesidir” dedi.

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“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de konuşmasına, CHP Genel Başkan Özgür Özel’in selamını ileterek başladı.

Bugün buruda toplanan emeklilerin yıllarca verdikleri emeğin karşılığını alabilmek istediklerini belirten Taşcıer, bu mücadelede her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Mecliste bütçe görüşmelerinin devam ettiğini, emeklilerle ilgili bir düzenleme bulunmadığını dile getiren Taşcıer, emeklileri, emekçileri enflasyona ezdirmediğini söyleyen iktidarın, açlık sınırının yarısı kadar maaş vererek sadece açlığa değil ölüme de terk eden bir anlayışa sahip olduğunu dile getirdi.

Taşcıer, “Bu ülkede emekliler, emekçiler insan onuruna yaraşır bir gelir elde edene kadar, bu ülkenin zenginliğinden adil bir şekilde payını alana kadar mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

“ TÜRKİYE YAŞANMAZ BİR ÜLKE HALİNE GELDİ”

DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender de konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün bu ülkenin emeklileri sokakta. Çünkü Türkiye, işçiler, emekliler, emekçiler, yaşlılar, gençler, kadınlar ve çocuklar için yaşanmaz bir ülke haline geldi. Türkiye’de işçiler yaşayamıyor. Fabrikalar, madenler, iş yerleri bir işçi mezarlığı haline gelmiştir.

İş cinayetleri sürerken, mesaisini şans eseri ölmeden tamamlayabilenler, yoksulluk, açlık ve sefaletin pençesinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Milyonlarca işçi, ortalama ücret haline gelen açlık sınırı altındaki ücretlere mahkum ediliyor.

Tüm bu gerçeklere gözlerini kapatanlar bir kez daha yükü halkın sırtına yüklemeyi planlayarak bütçe hazırlıyorlar. Sağlığın yükünü hastaya, eğitimin yükünü veliye, patronun yükünü işçiye, emekçiye, devletin borcunu emekliye akıtacak bir bütçe.

Onların kısa, orta, uzun vadede tüm planı halkı yoksullaştırma, zenginlerin masasını donatma planıdır”

Emekli maaşlarının, bayram ikramiyelerinin düşüklüğüne, emekliler arasında yaşanan eşitsizliğe, yaratılan mağduriyetlere dikkat çekti.

“ASGARİ YAŞAMAK İSTEMİYORUZ”

Meydanda toplanan emekliler sık sık “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Asgari yaşamak istemiyoruz” sloganları attı.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ

Miting yapan emeklilerin talepleri ise şöyle:

- Emeklilikte insan onuruna yaraşır bir ücret

- Emekli aylıkları; pirim günü esas alınarak ve intibak yasası çıkarılarak yeniden düzenlenmesi, aylık bağlama oranları dul ve yetimleri de kapsayacak şekilde milli gelir artışı dikkate alınarak yükseltilmesi

- 3600 ek gösterge mağdurlarının haklarının verilmesi

- Memurlara verilen 8 bin 77 liranın bütün emeklilerin aylıklarına yansıtılması ve ayrımcılığa son verilmesi

- Asgari ücret çekirdek ailenin insanca yaşam normlarına göre belirlenmesi ve en düşük emekli maaşının bu orandan aşağı olmaması

- Sağlıkta katkı paylarının tamamen kaldırılması

- Emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyinde az olmamak kaydıyla miktarı ve sayısının arttırılması

- Sendika hakkının engellenmesine son verilmesi, sendikalarına açılan kapatma davalarının geri çekilmesi

- Emeklilere toplu sözleşmeli sendika hakkı verilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanların tamamını kapsayacak biçimde düzenlenmesi

- Güvenli bir çevre, yaşanabilir bir doğa hakkının tanınması

- EYT'lilerin tüm haklarının verilmesi ve emeklilikte yaş şartının kademeli ve adil bir şekilde düzenlenmesi