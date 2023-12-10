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Kayserispor: 2 - Pendikspor: 0

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor, evinde Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

İhlas Haber Ajansı
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Kayserispor: 2 - Pendikspor: 0 mask

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener

Kayserispor: Bilal, Gökhan (Jeanvier dk. 46), Attamah, Hosseini, Hasan Ali, Karimi, Boa Morte (Ackah dk. 90), Ramazan (Kartal dk. 72), Kemen (Bahoken dk. 84), Cardoso (Mane dk. 72), Thiam

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Mehmet Eray, Baran, Arif

Teknik Direktör: Recep Uçar

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Gökcan (Romero (dk. 69), Lusamba, Thuram (Hassan dk. 69), Erencan (Kappel dk. 69), Halil (Çekiçi dk. 86)

Yedekler: Burak, Emre, Murat, Rassoul, İbrahim, Alpaslan

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Goller: Thiam (dk. 61), Bahoken (dk. 90) (Kayserispor)

Sarı kart: Welinton (Pendikspor)

10 Ara 2023 - 18:31 İHA Kayseri- Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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