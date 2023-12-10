Çalışan tüm emeklilere 5 bin lira ikramiyede son dakika müjdesi!

Çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesi ile 4,7 milyon vatandaş daha ödeme alacak. Ek emekli ikramiyesi için maliyet 25 milyar TL'ye yaklaştı. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte detaylar...Ocak zammı öncesi milyonlarca vatandaşı rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. Çalışmayan emekliler 5000 TL emekli ikramiye ödemesini dul ve yetimler dahil olmak üzere 15 Kasım öncesi hesaplarında gördü. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye düzenlemesi de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Çalışan emekliye ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ TORBA YASADA...

Sabah'ın haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde 86 maddelik torba yasa teklifi var. Teklifin görüşmelerine geçtiğimiz salı günü Meclis Genel Kurulu'nda başlandı. Teklifte çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye ödemesinin yapılacağı düzenlemede yer alıyor. AK Parti'nin hazırladığı 86 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlandı.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklifin görüşmeleri Meclis Genel kurulunda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak. 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 43 maddesi kabul edildi.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ 2023 YILI İÇERİSİNDE YASALAŞACAK

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 86 maddelik torba yasa ile beraber emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek ve SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını açıkladı.

MALİYETİ 23 MİLYAR TL'Yİ BULUYOR

Muş, "Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır.

Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir." dedi.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE ÖDEMELER TAMAMLANDI

Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü.

BANKAYA OTOMATİK YATIYOR

Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Bir yandan emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci devam ederken bir yandan da Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimatla hummalı çalışma başladı. Düzenleme Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz SGK harekete geçecek. Meclis çalışma takvimi dikkate alındığında çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi 2023 yılı içerisinde yasalaşacak.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMESİ İÇİN 2 FORMÜL

SSK'lılar emekli maaşlarını her ayın 17'sinden 26'sına kadar, Bağ-Kur'lular 25 ila 28 arasında alıyor. Emekli Sandığı ödemeleri de her ayın 1'i la 5'i arasında oluyor.

1. FORMÜL

Düzenlemenin Meclis sürecini hafta içinde tamamlaması durumunda, emekli ikramiyesi ödemeleri, maaşlarla beraber hesaplara yatabilir.

4A-SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olan ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi alıyor.

Eğer çalışan emekliye ikramiye ödemesinin emekli maaşlarıyla beraber ödenmesi kararı çıkarsa, SSK'lar bu tarihlerde ödeme alacak.

4B-BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşı ödemesi alıyor.

Eğer çalışan emekliye ikramiye ödemesinin emekli maaşlarıyla beraber ödenmesi kararı çıkarsa, Bağ-Kur'lular bu tarihlerde ödeme alacak.

2. FORMÜL

Düzenlemenin yıl sonuna doğru Meclis'ten geçmesi durumunda ödemeler 15 Ocak 2024'ten önceki hafta yapılacak.

DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK

İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,

Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,

Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.