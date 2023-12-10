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Amatör kümede hırçın maç: Tam 15 kart çıktı!

Burdur Birinci Amatör Küme'de Bucak Belediye Oğuzhanspor ile Tefenni Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada 3'ü kırmızı, toplam 15 kart çıktı.

Demirören Haber Ajansı
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Amatör kümede hırçın maç: Tam 15 kart çıktı! mask

Burdur Birinci Amatör Küme'nin 7'nci hafta maçında lider durumdaki Tefenni Belediyespor averajla ikinci sırada yer alan Bucak Belediye Oğuzhanspor'la Bucak İlçe Stadı'nda karşılaştı.

3 KIRMIZI, 12 SARI KART
Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'un ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında beraberliği yakalayan Tefenni Belediyespor bu sonuçla puanını 19'a çıkararak aynı puandaki Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'un averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Tribünlerden atılan meşaleler nedeniyle yaklaşık 5 dakika duraklayan maçta iki takım oyuncuları arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Enes Kaya 3 kez kırmızı kartını çıkarırken, 12 kez de sarı kartına başvurdu. 

10 Ara 2023 - 19:13 - Spor

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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