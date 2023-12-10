EYÜP GELENEĞİ BOZMADI: 4-0

Maçtan dakikalar
6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Fredy’nin kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Bruno ile birlikte topa müdahale etmek isteyen Semih Karadeniz’in ters vuruşunda top filelere gitti. 1-0
20. dakikada Taşkın’ın ceza yayı üzerinden pasında Ampem, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
25. dakikada ceza yayı içinde topu kontrol eden Taşkın’ın bekletmeden pasında Ahmed Kutucu, ceza sahası içi sağ çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
57. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Ampem, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erzhan gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Recep Niyaz’ın şutunu tamamlamak isteyen Bruno’nun vuruşunda savunma çizgiden çıkardı.
60. dakikada Recep Niyaz, ceza sahası içi sol çaprazda Alexis’in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi.
62. dakikada Bruno, penaltı atışında topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 3-0
70. dakikada hızlı gelişen Eyüpspor atağında Bruno, sol kanattan koşu yapan Ampem’in önüne pasını aktardı. Rakibini geçerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Ampem’in vuruşunda top kaleci Erzhan’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 4-0
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bersan Duran, Suat Güz
Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin (Metehan Baltacı dk. 74), Fredy (Melih Kabasakal dk. 74), Taşkın İlter, Recep Niyaz (Mete Kaan Demir dk. 63), Ahmed Kutucu, Prince Ampem (Svit Seslar dk. 81), Gianni Bruno (Mustafa Pektemek dk. 81)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Kubilay Anteplioğlu, Uğur Demirok, Samet Çolak, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Arda Turan
Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Semih Karadeniz (Seyit Gazanfer dk. 46), Mehmet Yiğit, Diogo Alexis, Urie-Michel Mboula, Barış Gök, Barış Ekincier (Jospin Nshimirimana dk. 74), Cumali Bişi (Godfred Donsah dk. 58), Adem Eren Kabak (dk. 46), Mert Çapar (Olivier Thill dk. 58), Al Hassan Toure
Yedekler: Aydın Bağ, Pape-Alione Ndiaye, Muhammet Arslantaş, Enver Cenk Şahin, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Semih Karadeniz (dk. 6 k.k.), Ahmed Kutucu (dk. 25), Gianni Bruno (dk. 62), Prince Ampem (dk. 70) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Cumali Bişi (Şanlıurfaspor), Melih Kabasakal (Eyüpspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Takım Sporlari - arkadaslar bireysel sporların hic bir önemi ve kıymeti yok. önemli olan takım sporlarınfda basarili olmak.. cunku zeka, iletisim, teknik,disiplin, birlikte calisma gibi is dunyası icin önemli mefhumlar bireysel sporlarda yok.. kotu bir cocukluk gecirmis bir sporcu o hirsla pata küte rakibe daliyor. bu spor da degildir bir anlami da yok.. yabanci ülkeler dikkate bile almiyor. basketbol, hentbol, voleybol, futbol vb.. bunlara bakalim.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.