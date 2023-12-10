EYÜP GELENEĞİ BOZMADI: 4-0

Takım Sporlari - arkadaslar bireysel sporların hic bir önemi ve kıymeti yok. önemli olan takım sporlarınfda basarili olmak.. cunku zeka, iletisim, teknik,disiplin, birlikte calisma gibi is dunyası icin önemli mefhumlar bireysel sporlarda yok.. kotu bir cocukluk gecirmis bir sporcu o hirsla pata küte rakibe daliyor. bu spor da degildir bir anlami da yok.. yabanci ülkeler dikkate bile almiyor. basketbol, hentbol, voleybol, futbol vb.. bunlara bakalim.