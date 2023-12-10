10 Ara 2023 - 21:21- Asayiş G:

Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 48 yaşındaki adam, alkollü şahsın kullandığı aracın çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti mask
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Pamukova'da D-650 kara yolu Teşvikiye Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen Nuri Yılmaz’a alkollü olduğu öğrenilen T.K. (21) idaresindeki 54 AEL 339 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hususa ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri, bölgeden kaçan şüpheli T.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Nuri Yılmaz’ın bir lojistik firmasında çalıştığı ve tır şoförü olduğu öğrenilirken, cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’a sevk edildi.
# sağlık, inceleme

10 Ara 2023 - 21:21 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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