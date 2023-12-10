Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Pamukova'da D-650 kara yolu Teşvikiye Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen Nuri Yılmaz’a alkollü olduğu öğrenilen T.K. (21) idaresindeki 54 AEL 339 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hususa ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri, bölgeden kaçan şüpheli T.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Nuri Yılmaz’ın bir lojistik firmasında çalıştığı ve tır şoförü olduğu öğrenilirken, cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’a sevk edildi.
Pamukova'da D-650 kara yolu Teşvikiye Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen Nuri Yılmaz’a alkollü olduğu öğrenilen T.K. (21) idaresindeki 54 AEL 339 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hususa ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri, bölgeden kaçan şüpheli T.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.