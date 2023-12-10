Gazze’de can kaybı 18 bine yaklaştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 65 gündür devam ederken, can kaybı her geçen dakika artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 997'ye, yaralı sayısının da 49 bin 229’a yükseldiğini bildirdi.

El-Kudra, son 24 saatte İsrail saldırılarında 297 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 550’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.