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Gazze’de can kaybı 18 bine yaklaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 997’ye yükseldiğini açıkladı.
Gazze’de can kaybı 18 bine yaklaştı mask

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 65 gündür devam ederken, can kaybı her geçen dakika artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 997'ye, yaralı sayısının da 49 bin 229’a yükseldiğini bildirdi.
El-Kudra, son 24 saatte İsrail saldırılarında 297 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 550’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
# sağlık, İsrail, Gazze, Filistin

10 Ara 2023 - 21:23 - Asayiş

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