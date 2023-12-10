Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo şampiyonu oldu

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen şampiyonanın son gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 68 ve +87 ile kadınlar 46 ve 62 kiloda yapılan müsabakalarda 8 milli taekwondocu mücadele etti. Milli taekwondocular 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu olurken, kadınlar 46 kiloda Hayrunnisa Gürbüz bronz madalyanın sahibi oldu. Berkay Erer ayrıca, şampiyonanın en teknik erkek sporcusu seçildi.
Türkiye, şampiyonayı 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 12 madalyayla zirvede tamamladı. Erkek takım sıralamasında Avrupa üçüncüsü olan Türkiye, kadın takımında ilk sırayı elde etti. Türkiye, genel sıralamada da Avrupa şampiyonu olmayı başardı.
Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:
“Altın: Elif Ilgın Öztabak (49kg), Aleyna Şenyurt (57kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73kg), Berkay Erer (68kg), Yiğithan Kılıç (74kg)
Gümüş: Rüya Diler (53kg)
Bronz: Hayrunnisa Gürbüz (46kg), Zeynep Taşkın (53kg), Senanur Çelik (53kg), Sıla Nur Gencer (73kg), Kaan Yelaldı (54kg), Rahmet Baran Şimşek (87kg)”
Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen şampiyonanın son gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 68 ve +87 ile kadınlar 46 ve 62 kiloda yapılan müsabakalarda 8 milli taekwondocu mücadele etti. Milli taekwondocular 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu olurken, kadınlar 46 kiloda Hayrunnisa Gürbüz bronz madalyanın sahibi oldu. Berkay Erer ayrıca, şampiyonanın en teknik erkek sporcusu seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.