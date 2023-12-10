10 Ara 2023 - 22:11- Spor G:

"3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Hakan Yağcıoğlu
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"3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" mask

Ufuk Öğütveren, Dilovası galibiyeti sonrası yaptığı paylaşımda, "Doğantepe ekibiyle zoru başarmak için taşın altına elimizi koyduk ve Doğantepe ekibiyle ilk çıktığımız Dilovası deplasmanından 5-2 galip gelerek benim ve ekibinin ilk maçımızı 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğantepe'de ligin ikinci yarısıyla göreve başladığımız bu zorlu lig maratonunda genç kadromuzla birlikte zoru başarmak için yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz"

10 Ara 2023 - 22:11 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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