Ufuk Öğütveren, Dilovası galibiyeti sonrası yaptığı paylaşımda, "Doğantepe ekibiyle zoru başarmak için taşın altına elimizi koyduk ve Doğantepe ekibiyle ilk çıktığımız Dilovası deplasmanından 5-2 galip gelerek benim ve ekibinin ilk maçımızı 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğantepe'de ligin ikinci yarısıyla göreve başladığımız bu zorlu lig maratonunda genç kadromuzla birlikte zoru başarmak için yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz"