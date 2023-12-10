Arda Turan atılan sloganlara çok sinirlendi

Fatih Terim - eyüpspor bir an önce ardayi göndermeli. yoksa terimin türk futbolunu bitirdigi gibi öğrencisi arda da eyüpü bitirecek .başarı bir günlük olay degildir. eğer arda gibi isimleri basa getirirseniz etik, disiplin calisma,iletisim ,teknik takım calismasi, saygi gibi mefhumları tüketirsiniz cunku hocasidnan bunlari ogrenmedi