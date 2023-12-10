10 Ara 2023 - 22:22- Gündem G:

Arda Turan atılan sloganlara çok sinirlendi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Şanlıurfa maçında tribünden atılan sloganlar nedeniyle taraftarlarla gerginlik yaşadı.
Arda Turan atılan sloganlara çok sinirlendi mask

Bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı "Fon dolandırıcılığı" davasında 13 milyon 900 bin dolarla fona çok para yatıran isim olan Arda Turan özel hayatında sıkıntılı günler geçiriyor.

Arda Turan diğer taraftan da teknik direktörlük görevine devam ediyor.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u 4-0 yenip liderliğini devam ettirirken, yaşanan bir tartışma karşılaşmaya damga vurdu.

Maç oynanırken Eyüpspor tribünlerinden atılan bazı sloganlara sinirlenen Arda Turan önce el kol hareketleriyle uyarılarda bulundu, sonra tribüne doğru hareketlendi.

Burada bulunan taraftarlarla gerginlik yaşayan Arda Tura, kısa süreli tartışmanın ardından tekrar kulübeye döndü.

Kaynak: YENİÇAĞ
# Arda Turan, Para

10 Ara 2023 - 22:22 - Gündem

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Yorumlar

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Fatih Terim - eyüpspor bir an önce ardayi göndermeli. yoksa terimin türk futbolunu bitirdigi gibi öğrencisi arda da eyüpü bitirecek .başarı bir günlük olay degildir. eğer arda gibi isimleri basa getirirseniz etik, disiplin calisma,iletisim ,teknik takım calismasi, saygi gibi mefhumları tüketirsiniz cunku hocasidnan bunlari ogrenmedi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Aralık 22:28

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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