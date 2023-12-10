10 Ara 2023 - 22:51 - Gündem

Yarın Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Yarın için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık ise 14 derece olarak tahmin ediliyor.