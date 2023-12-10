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Yarın Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Yarın için Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık ise 14 derece olarak tahmin ediliyor.

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Yarın Kocaeli'de hava nasıl olacak? mask

KOCAELİ'DE HAVA DURUMU

PAZARTESİ24.00 - 03.00779227
PAZARTESİ03.00 - 06.00888916
PAZARTESİ06.00 - 09.00889026
PAZARTESİ09.00 - 12.00121277212
PAZARTESİ12.00 - 15.00141471113
PAZARTESİ15.00 - 18.00111189612
PAZARTESİ18.00 - 21.008896511
PAZARTESİ21.00 - 24.008896313
# hava dururmu, Hava

10 Ara 2023 - 22:51 - Gündem

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