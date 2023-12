İşte muzun az bilinen faydaları

Dünyanın pek çok ülkesinde sevilen meyvelerden olan ve tatlılara da ayrı bir hava katan muzun insanı mutlu etmeye de katkı sağladığı biliniyor. Sabah kahvaltılarında da baş köşede yer alan bu zengin içerikli besin, içerisinde pek çok farklı vitamin barındırıyor.

MUZUN AZ BİLİNEN FAYDALARI ŞAŞIRTIYOR!

İçerisinde bol miktarda potasyum, protein, manganez ve çeşitli vitaminler barındıran muz, cildi güzelleştiriyor. Cildini her an güzel, parlak, canlı ve lekelerden arınmış olarak görmek isteyenler limonun yanına mutlaka muzu yazmalı. Limon içerisindeki C vitamini sayesinde cilt ve vücut üzerinde oldukça faydalı... Muz tıpkı limon gibi binbir faydası ile öne çıkıyor. Spor yaparken ya da halsiz hissettiğinizde bir adet muz tüketmek, kaybettiğiniz enerjinizi size geri verecektir. Gece yatmadan önce muz tüketmek ise bu faydaları iki katına çıkaracaktır.

UYUMADAN ÖNCE MUZ YENİRSE NE OLUR?

İçerisinde bin bir faydayı barındıran muzu gece yatmadan önce tüketmeyi unutmayın. Ancak faydalarından daha çok almak için, fazla bir tüketime girmeyin. Bu sizi gece yatarken rahatsız edebilir. Bu nedenle gece yatmadan bir adet muz tüketilmesi yeterli olacaktır. Muz, zengin potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde kasların gevşemesini sağlayarak rahat bir uykuya yardımcı olur. Aynı zamanda da vücudun ertesi gün daha dinç olmasını sağlar.

Kaynak: CNN TÜRK