İlk imzalar atıldı... Türkiye ve Katar öncülük edecek

Ortadoğu'yu Asya ve Avrupa'ya bağlayan dijital bir koridor oluşturmak için Katar'ın başkenti Doha'da ilk imzalar atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Katar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Mohammed El Mannai refakatinde imzalanan mutabakat metni ile Türkiye ve Katar, bulut teknolojilerine liderlik edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde iki ülke arasında yapılan stratejik iş birliği görüşmelerinin ardından Türkiye'de teknolojinin gelişimi adına önemli bir adım atıldı. Microsoft ile DTech Cloud, bulut tabanlı teknolojiler alanında stratejik iş birliği konusunda anlaştı. Katar'ın başkenti Doha'daki The Ritz Cartlon Hotel'de gerçekleştirilen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Katar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Mohammed El Mannai katıldı.

DİJİTAL KÖPRÜ GENİŞLEYECEK

Microsoft ve DTech Cloud arasındaki stratejik iş birliğine şahitlik etmekten heyecan duyduğunu belirten Bakan Kacır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani huzurlarında iki ülke arasında teknoloji alanında köprü kurmak amacıyla kritik bir mutabakat metni imzaladıklarını belirtti. Bakan Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün teknoloji ve bulut şirketi DTech Cloud ile Microsoft arasında bir kilometre taşı olacak stratejik iş birliğine şahitlik ediyoruz. Bu iş birliği ile başta Türkiye ve Katar'ın, ardından yakın coğrafyanın tamamının dijital dönüşümüne katkı sunulmasını amaçlıyoruz. Umuyorum ki bu iş birliği sayesinde yapay zeka, siber güvenlik, hiper ölçekli servisler ve analitik gibi yeni nesil çözümler alanında Türkiye ve Katar arasındaki dijital köprünün daha da geliştirilmesine ve genişlemesine katkı sağlanacak; bölgenin teknolojik liderliği üstlenilecektir."

BULUT DOSTU ÜLKE

Katar ile Türkiye arasında dijital alanda ilişkilerin güçlendiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Katar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Mohammed Bin Ali Al Mannai ise, iki ülke arasındaki bağların geliştirilmesinde özel sektörün öneminin altını çizdi. Al Mannai, "Bugün, bulutu uygulamanın ve bulut dostu bir ülke olmanın sonuçlarını ve meyvelerini görebiliyoruz. Katar'da inşa edilen altyapıyı bir müttefik, dost ve güvenilir bir ortakla paylaştığımız için mutluyuz. Bugün iki şirket arasında temelleri atılan stratejik iş birliğinin dijital alandaki ilişkiyi daha da geliştirmesi adına sadece bir başlangıç olacağını umuyoruz" dedi.

Sadece işletmelerin değil, ülkelerin dijital dönüşümüne de inandıklarını belirten Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, "Microsoft Türkiye'nin 30. yılını kutlarken, bu gibi stratejik iş birlikleri aracılığıyla hem Türkiye'nin hem de komşu ülkelerin dijital dönüşümüne katkı sağlamak son derece mutluluk verici. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin ve teknolojimizin sınırları aştığını ve inovasyona öncülük ettiğini görmekten gurur duyuyoruz. Daha fazla organizasyonun bulut teknolojilerini, özellikle de yapay zekayı ekonomik ilerleme için bir katalizör olarak kullanabilmesi için hem özel sektörle hem de her iki ülkenin kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL EKONOMİNİN ALTYAPISI GÜÇLENECEK

Dijital ekonomide öncü olacak çözümler üretmeyi hedeflediklerine değinen DTech Cloud'un kurucusu Bereket Murat Oktay, "Bu iş birliği sayesinde Microsoft bulut bilişim altyapısından faydalanarak dijital ekonominin önünü açacak çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bulut tabanlı yapay zeka ve büyük veri analitiği ile sağlık, enerji ve üretim sektöründe müşterilerin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. İki bakanın refakatinde Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ile DTech Cloud Kurucusu Bereket Murat Oktay arasında stratejik iş birliği için imza atıldı. İmza törenine iki ülke bakanlarının yanı sıra Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Dr. Recep Erdem Erkul, DTech Cloud Genel Müdürü Yavuz Emir Beyribey ve Microsoft Katar Genel Müdürü Lana Khalaf da katıldı.