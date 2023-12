Bakan Şimşek'ten kamuda tasarruf açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Şimşek, yurttaşın kamuda tasarruf beklediğinin altını çizerek bu konuda çaba içerisinde olduklarını belirtti.

Bakan Şimşek, "Vatandaşımız kamuda tasarruf da bekliyor. Bu konuda yoğun çaba içindeyiz. Bizim bakanlığımızda yurt dışı gezilerini yoğun şekilde inceliyoruz, gerekli mi, bir kişi gitse olur mu? Bu konularda da hassasiyet gösteriyoruz. En büyük tasarruf üretken alanlara kaynakların kanalize edilmesidir" şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"RİSK PRİMİ 700 PUANIN ÜZERİNDEYDİ"

"Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Ülkemizin risk primini gösteren CDS, Mayıs'ta 700 baz puanın üzerindeydi, 7 Aralık itibarıyla 336 baz puana düştü. Mayıs-aralık döneminde Türkiye'nin risk primi 300 baz puandan fazla düşerken, gelişmekte olan ülkelerin risk primi ortalama 55 baz puan geriledi.

"TL'DE KAN KAYBI DURDU"

Kur oynaklığı azaldı. TL'deki kan kaybı durdu. 1 aylık opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı, mayısta yüzde 57 seviyesindeydi. 7 Aralık itibarıyla yüzde 9'a geriledi. Bu dönemde gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 11 seviyesindeydi.

"NOT GÖRÜNÜMÜ İYİLEŞİYOR"

Not görünümümüz iyileşiyor. Standard & Poor's not görünümümüzü önce durağana, sonra pozitife yükseltti. Fitch ise negatiften durağana yükseltti.

BÜYÜME DENGESİ

Büyümede yeniden dengelenme başladı, daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz.

CARİ AÇIK AÇIKLAMASI

Yılın 2'inci çeyreği ile 3'üncü çeyreğini karşılaştırırsak, İç talebin büyümeye verdiği katkı 10.2 puandan, 8.5 puana düştü. Net dış talebin negatif katkısı da 6.3 puandan 2.6 puana düştü. Cari açık azalıyor. Yıllıklandırılmış cari açık eylül ayında mayısa göre 8.6 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdi ve 51.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

"KKM'DEN ÇIKIŞLAR OLUYOR"

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış oluyor. Para politikasındaki normalleşmeyle TL getirileri artmaya başladı. KKM stoku 25 Ağustos'ta 3.3 trilyon TL idi. 1 Aralık itibarıyla bu tutar 2.7 trilyon TL'ye geriledi (654 milyar TL azalma).

"REZERVDE EN YÜKSEK SEVİYE"

Brüt rezervlerimiz de artıyor. Brüt rezervler mayıs sonundan bu yana 41.7 milyar dolar artarak 140.1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

TOGG'A İZİN

Kurumların planlanmış taşıt talepleri var. Örneğin 'taşıtım eski, yenilenmesi lazım' diye talepler geliyor. Onay verirken 'sadece yerli ve milli olan, kullanımı ucuz olan elektrikli TOGG'u alabilirsin' diyoruz, ikincisi mevcudu satacaksın diyoruz. Muhtemelen mevcut daha pahalıdır, dizel ya da benzinlidir, gideri yüksektir. Bu konularda hassasız."

