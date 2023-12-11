Aydın Doğan, İzmit Şirintepe Mahallesi muhtar adayı oldu  

MUHTARLIĞA TALİBİM

Şirintepe mahallemize daha iyi ve eşit şartlarda hizmet edebilmek adına, muhtarlığa talibim. İnşallah, halkımız takdir eder, bizlere mührü almayı nasip ederse, çok güzel ve herkesin faydalanacağı bir muhtarlık dönemini hep beraber yaşayacağımızı taahhüt ediyorum. Şimdiden tüm vatandaşlarımızdan, dost ve akrabalarımızdan destek beklediğimi ifade etmek istiyorum” dedi.

AYDIN DOĞAN’IN VAATLERİ

*Kaymakamlık, belediye ve diğer devlet kurumları tarafından mahalle sakinlerimize tanınan hak ve hizmetlerin zamanında ve kusursuz bir şekilde ulaştırılması için gece gündüz demeden çalışacağım.

* İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte mahallemizdeki sağlık durumu iyi olmayan engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için aylık sağlık taraması yaptıracağım.

* Mahallemizde ihtiyaç sahibi engelli komşularımızın tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını yardımseverler aracılığıyla temin edip dağıtacağım.

* Karda kışta, saatlerce duraklarda minibüs otobüs bekleme çilesine son vermek için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

* Şirintepe Mahallemizin yıllardır süregelen kronikleşmiş ulaşım sorununu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ile koordine bir şekilde kökünden çözüme kavuşturmak için titizlikle gece gündüz çalışacağım.

*Mahallemizde başıboş gezen sokak hayvanları için yasaların ön gördüğü şekilde mahallemizin uygun yerlerinde besleme ve barınma noktaları oluşturacağım.

*Yine sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşı ve rutin tedavilerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi Veterinerlik Müdürlükleriyle koordineli şekilde titizlikle çalışacağım.

* Her ay düzenli olarak Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği yaparak, gençlerimiz ve kıymetli öğrenci çocuklarımızın gelişimi için, sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bir öğretim görevlisinden destek alarak seminerler verilmesini sağlayacağım.

* Mahalle sakinlerimizin anlık acil ihtiyaçları için WhatsApp İhbar ve İstek Hattı kurarak haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz bir hizmet akışı başlatacağım.

*Allah nasip ederde ben Şirintepe Mahallemizin muhtarı olursam vermiş olduğum sözlerin sonuna kadar arkasında olacağım.

*Halkımız teveccüh gösterip tercihini benden yana kullanırsa, muhtarlık görevi bana verildiğinde vizyonum geniş, misyonum büyük olacak.

*Sosyal ve üretken muhtarlık anlayışını Şirintepe Mahallemizde hakim kılacağım.

Allah'ın İzniyle seçimi kazandığımda kaybeden kesinlikle olmayacak, kazanan tüm Şirintepe mahallemizin değerli sakinleri olacaktır. Râbbim yâr ve yardımcım olsun. Saygı ve hürmetlerimle desteklerinizi bekliyorum...”