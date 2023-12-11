Başkan Aygün daima halkın yanında

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe halkının daima yanında olmaya özen gösteriyor. Ziyaretlere büyük önem veren Başkan Aygün, esnaf ve STK buluşmalarını düzenli olarak sürdürürken hafta sonu temaslarını sürdürdü. Cumartesi günü Çınarlı Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Aygün, bu görüşmede ilçede hizmete sunduğu eser ve hizmetler ile önümüzdeki süreçte yapımını planladığı projeleri paylaştı. Başkan Aygün, pazar günü ise ikindi namazının ardından Çınarlı Mahallesi Yenice Camii cemaati ile bir araya gelerek hasbihalde bulundu.