Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe halkının daima yanında olmaya özen gösteriyor. Ziyaretlere büyük önem veren Başkan Aygün, esnaf ve STK buluşmalarını düzenli olarak sürdürürken hafta sonu temaslarını sürdürdü. Cumartesi günü Çınarlı Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Aygün, bu görüşmede ilçede hizmete sunduğu eser ve hizmetler ile önümüzdeki süreçte yapımını planladığı projeleri paylaştı. Başkan Aygün, pazar günü ise ikindi namazının ardından Çınarlı Mahallesi Yenice Camii cemaati ile bir araya gelerek hasbihalde bulundu.
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Başkan Aygün daima halkın yanında
Hafta sonu Çınarlı Mahallesi’nde çeşitli temaslarda bulunan Başkan Aygün, gönül belediyeciliği anlayışıyla çalıştıklarını söyledi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.