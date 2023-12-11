Sabah Namazı geleneği sürüyor

Derince’de pazar günleri her hafta farklı bir camide düzenlenen sabah namazı buluşmalarına bu kez Yavuz Sultan Mahallesi’nde yer alan Hacı Abbas Camii ev sahipliği yaptı. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün birlikte organize ettiği sabah namazı buluşmasına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Hep birlikte kılınan sabah namazının ardından dualar ve sohbetlerle devam eden program ikramların ardından noktalandı.